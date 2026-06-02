Kevin Viveros tendría reemplazo en Paranaense: goleador de Liga BetPlay firmó

Sin duda alguna, con la llegada de Kevin Viveros a Athletico Paranaense, el fútbol brasileño empezó a tener cierto favoritismo por contratar a jugadores colombianos que han dado de qué hablar en sus posiciones. Viveros logró ascender al Furacao, y en la Serie A del Brasileirao se ha caracterizado como el máximo artillero.

Athletico Paranaense ha disputado 18 partidos y es cuarto en la Serie A de Brasil con 30 unidades. Kevin Viveros no estuvo en un compromiso por acumulación de tarjetas amarillas y acumula 11 goles adjudicándose el reconocimiento al mejor delantero del balompié brasileño.

Por sus números, se habla de la posibilidad de que salga de Athletico Paranaense. Flamengo ya envió una oferta que fue rechazada y en últimas horas apareció una oportunidad en Rusia, dado que el Krasnodar teme que Jhon Córdoba salga de la institución.

En ese orden de ideas, Athletico Paranaense se mantendría por la misma línea de querer fichar a atacantes colombianos y ya tendría el posible reemplazo de Kevin Viveros. Se trata nada más ni nada menos que de Jorge Rivaldo de Águilas Doradas.

JORGE RIVALDO FIRMÓ CON ATHLETICO PARANAENSE

El Torneo BetPlay saca cada vez más a jugadores jóvenes que llegan a aportar a la Liga BetPlay. Jorge Rivaldo inició en Tigres y con 22 años, recaló en Águilas Doradas. En este primer semestre del 2026, sus goles retumbaron en el exterior al marcar 11 goles. A la espera de lo que pase en la final de Colombia, Rivaldo es el segundo máximo artillero.

Los números levantaron el interés de Estados Unidos, México, Argentina y Brasil. Finalmente, Athletico Paranaense se llevará al delantero de 22 años con el que planean ir paso a paso y apuntarle al futuro de la institución. Jorge Rivaldo firma por cuatro años con el Furacao y es un negocio redondo para Águilas Doradas.

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El negocio se cerró por 3,5 millones de dólares por el 80% de los derechos deportivos de Jorge Rivaldo. Águilas Doradas se quedará con el 20% en caso de una futura venta al exterior. Los antioqueños se ganarán un dineral por la venta del ex Tigres.

Jorge Rivaldo podría ser el reemplazo de Kevin Viveros si se define la salida del delantero vallecaucano por las ofertas que ha tenido en estos momentos tanto de Brasil como de Europa por un interés que ha surgido por parte del Krasnodar de Rusia.

Sin embargo, versiones en Brasil mantienen que el plan con Jorge Rivaldo es otro. Acompañaría en el ataque a Kevin Viveros, pero saben que por la juventud del atacante tendrán que ir paso a paso con la participación del delantero en Athletico Paranaense.

ÁGUILAS DORADAS SACA PROVECHO DE LOS JUGADORES JÓVENES

Los antioqueños se han caracterizado por tener una buena cantera y por proyectar a jugadores para vender al exterior. Jorge Rivaldo es uno de los otros futbolistas que salieron de la Liga BetPlay con esa oferta y ese fichaje confirmado del Athletico Paranaense.

Además, Daniel Muñoz saltó a Atlético Nacional y de ahí se fue a Bélgica con el Genk y ahora brilla en el Crystal Palace con tres títulos. Kevin Castaño que saltó Cruz Azul, Álvaro Angulo a Nacional y luego a Independiente de Avellaneda y Jeison Quiñones que saltó a Japón con el Yokohama F. Marinos.

LA OFERTA QUE RECHAZÓ ATHLETICO PARANAENSE POR KEVIN VIVEROS

Con Kevin Viveros en Athletico Paranaense, el fútbol colombiano empezó a tener mucha participación en el Brasileirao. Ya son varios clubes los que pretenden a jugadores cafeteros y ya hay más de 30 jugadores en dicha competencia.

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Los números de Kevin han sido muy positivos en esta temporada y esto le podría dar una mano para un cambio de club en próximos meses después del Mundial. Seguramente, haber jugado la Copa del Mundo le podía ayudar más, pero sus 11 goles ya retumban nada más ni nada menos que en el Flamengo.

De hecho, Flamengo ya se animó a enviar una oferta para fichar al delantero revelación del Brasileirao con 11 goles. El cuadro de Río de Janeiro lo intentó con 18 millones de dólares, pero Athletico Paranaense no aceptó esa propuesta inicial. Habrá que esperar qué decisiones tomarán los clubes a futuro.