Kompany rompe el silencio sobre Luis Díaz: lo que dijo tras eliminar al Real Madrid

Bayern Múnich de Alemania venció de local al Real Madrid de España 4 goles a 3 (global 6 a 4) y clasificó a las semifinales de la siempre emocionante Uefa Champions League (UCL).



El extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda marcó en la ida y en la vuelta. Tras el partido, el entrenador del conjunto bávaro, el belga Vincent Kompany, rompió el silencio sobre el colombiano y los demás jugadores del plantel.



“Ha sido un partido lleno de emociones. Hemos tenido mucha posesión del balón y la sensación de que podíamos marcar otro gol. Pero ellos son increíblemente rápidos y peligrosos; contra el Real Madrid nunca puedes bajar la guardia. Creo que los chicos han demostrado hoy una gran fortaleza mental. Estoy orgulloso de que hayamos remontado dos veces”, manifestó.

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El apoyo

“La afición nos ha ayudado y siempre se tenía la sensación de que el equipo remontaría. Esos momentos los consigues porque los vas forjando una y otra vez a lo largo de la temporada. Para mí era importante que los chicos se lo hubieran ganado para jugar hoy sin miedo. Eso no se puede decir simplemente, hay que demostrarlo. Y eso es lo que han hecho. Que ganemos o perdamos, al final suelen ser detalles. Para mí era decisivo que después del partido no nos quedáramos ahí preguntándonos: '¿Qué ha sido esto hoy?’, sino que lo hubiéramos dado todo”, añadió.



Es normal que el estratega esté orgulloso de sus dirigidos a nivel general, porque, a pesar de que Bayern Múnich sufrió en algunos tramos de la serie, siempre supo levantarse de la mejor manera.

Palabras de Neuer

Manuel Neuer también, después del compromiso, aprovechó para pronunciarse. El veterano portero estuvo comprometido en los dos primeros goles del Real Madrid. Después, respondió de buena manera cuando lo exigieron.



“Creo que primero tenemos que asimilar lo que ha pasado esta noche. Ha sido una auténtica noche de Champions League, de esas que no se viven a menudo. Para los espectadores —y también para nosotros— ha sido algo muy especial. En realidad, quería sacar el balón hacia fuera (en uno de los goles del rival), pero no le di bien en absoluto. Simplemente fue un mal pase por mi parte”, dijo.



“Contra el PSG (en la semifinal) volverán a ser duelos muy igualados. Los últimos partidos siempre fueron reñidos. Estamos deseándolo: fuera de casa en París y luego de nuevo en casa. El ambiente hoy ha sido extraordinario; queremos volver a vivirlo. ¿Un poco de drama? Creo que simplemente forma parte de ello”, terminó, entre otras cosas más.

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Harry también habló

El delantero inglés Harry Kane, otro de los referentes del Bayern Múnich, hizo referencia a lo que significó enfrentar a la escuadra española, considerada por muchos como el mejor equipo en la historia del deporte rey.



“Ha sido un partido duro. Sabíamos que contra el Real Madrid en la Liga de Campeones sería complicado. Está claro que tienen una conexión especial, y hay que jugar al máximo nivel para ganarles y eliminarlos de la competición. La primera parte fue un poco caótica —por supuesto, tuvimos el peor comienzo posible—, pero nos recuperamos bien y nos metimos de nuevo en el partido”, afirmó.