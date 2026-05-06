Kompany sintió la presión para el duelo ante el PSG: "Sería una respuesta idiota"

La expectativa crece en Europa ante la semifinal de la UEFA Champions League que enfrentará a dos gigantes del continente por los últimos 90 minutos de la llave, el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain.

El duelo promete emociones de alto nivel, con plantillas repletas de estrellas como Luis Díaz, Harry Kane y Dembelé, y estilos de juego que anticipan una serie vibrante de principio a fin. Razón por la cual el estratega belga, Vincent Kompany tiene planeada una estrategia para darle vuelta al marcador.

Kompany no se guardó nada antes del duelo de vuelta contra el PSG

El partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League entre Paris Saint-Germain y Bayern Múnich quedará en la memoria como uno de los encuentros más vibrantes y espectaculares de los últimos años.

El triunfo 5-4 a favor del conjunto parisino fue una auténtica lluvia de goles, emociones y constantes cambios en el marcador que mantuvieron a los aficionados al borde de sus asientos y a Luis Enrique completamente estupefacto con el rendimiento del equipo de Luis Díaz, quien además le marcó golazo para acortar la distancia.

El conjunto alemán llega a esta instancia respaldado por su historia y su fortaleza colectiva en donde destacan los nombres de Luis Díaz, Olise y Harry Kane, pero también contarán con el apoyo de su afición, ya que auspiciarán como locales en el Allianz Arena, otro "plus que se suma" a la estrategia de Kompany para darle vuelta al marcador.

"Es difícil imaginar que el PSG salga con un planteamiento distinto. Lo mismo vale para nosotros. Se trata de afinar pequeños detalles. Los jugadores tienen que ser fortalecidos en aquello que han hecho bien a lo largo de la temporada. Responder afirmativamente a esa pregunta sería una respuesta idiota. Un partido como el de mañana es un partido de los jugadores, no del entrenador. Mi papel es fortalecerlos".

¿Cuándo será el partido de vuelta entre PSG vs Bayern Múnich?

El partido de vuelta de la ronda semifinal en la UEFA Champions League entre Bayern Múnich y París Saint Germain se jugará el miércoles 6 de mayo a partir de las 2:00 de la tarde, horario colombiano.

El encuentro tendrá sede en el Allianz Arena de Múnich y se podrá VER EN VIVO en Colombia por la señal de Disney + y ESPN.

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El mejor partido de Luis Enrique como entrenador fue contra Luis Díaz

Para un técnico de amplia experiencia como lo es Luis Enrique se hubiera llegado a pensar que ha tenido mejores momentos en la zona del banquillo técnico, pero la verdad es que se el duelo contra Bayern Múnich no lo pudo haber disfrutado y sufrido más.

“Ha sido, sin ninguna duda, el mejor partido en el que he estado como entrenador. Una intensidad y un ritmo como nunca. Creo que los dos equipos hemos optado porque somos los actuales campeones y ellos porque son el equipo en Europa que menos partidos ha perdido”.