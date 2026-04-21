La actualidad del Real Madrid de España, considerado por muchos como el mejor equipo en la historia del deporte rey, no es la mejor. La eliminación de la Champions League, en cuartos de final y a manos del Bayern Múnich, tiene en preocupación a los aficionados.



A esto se le agrega que el título de la liga de España está cada vez más lejos. FC Barcelona, eterno rival de la ‘casa blanca’, sigue perfilado para coronarse como campeón del rentado local en suelo español.



En un momento tan fuerte, los hinchas piden que los jugadores se hagan cargo y que traten de darle vuelta a la historia. La solicitud de los fanáticos, al menos, es ganar todos los partidos que quedan.

Mal momento blanco

Y justo en instantes de descontrol y nerviosismo se necesitan jugadores de jerarquía y un ejemplo de ello, en su momento, fue el mediocampista alemán Toni Kroos, quien supo dejar una huella enorme en el ‘merengue’.



Y ya que se aborda el nombre de Toni Kroos, este, en las últimas horas, dejó claro que no volverá al fútbol profesional, pues en ningún momento ha reconsiderado darle vuelta atrás a su retiro.

No regresará

“Siempre dejé claro que mi objetivo era retirarme en el Real Madrid. Muchos lo dijeron antes que yo, pero quería cumplir esa promesa, para que la gente creyera que mi palabra significaba algo”, manifestó, sin rodeos.



Muchos hinchas del Real Madrid de España sueñan con el retorno del alemán, pero esto, de acuerdo con lo que dice el mismo jugador, nunca sucederá. Los madridistas deben quedarse con los que vieron de Toni.

Lo que hacía Toni

Además de la declaración anterior, Kroos también hizo referencia a lo que él aportaba cuando estaba en el terreno de juego. Toni también vistió los colores del Bayern Múnich de Alemania.



“Dentro del equipo intenté ser un jugador de equipo; tenía claro que solo podía conseguir grandes cosas jugando en equipo. Hacer eso no significa tener 11 o 25 amigos en la plantilla; nunca he estado en una plantilla con 20 amigos, eso es imposible. Pero en los equipos en los que he ganado, hemos entendido cuándo era necesario ser un equipo, poner los egos atrás, dar su calidad individual para que la aproveche el equipo”, dijo, entre otras cosas más.