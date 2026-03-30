La buena noticia para Santa Fe antes del debut en Copa Libertadores

En las próximas semanas, Independiente Santa Fe tendrá que decidir entre la Copa Libertadores o la Liga BetPlay. Antes de ese debut en el torneo internacional, los dirigidos por Pablo Repetto afrontarán dos retos importantes en el rentado local frente a Llaneros y Deportes Tolima en condición de local y de visitante respectivamente.

Después de esos dos partidos le llegará el momento de la Copa Libertadores en una fase de grupos en la que están con Peñarol, Corinthians y Platense. El arranque iniciará en Bogotá frente al cuadro uruguayo que, en la semana previa del partido inicial del torneo internacional apareció una buena noticia para Santa Fe desde Uruguay.

No será fácil y, claramente, el dato no dice absolutamente nada para favorecer al cuadro bogotano en ese debut de la Copa Libertadores, pero, una semana antes del juego entre colombianos y uruguayos, Peñarol cayó en condición de local en Primera División de Uruguay.

EL RESULTADO QUE SANTA FE EMPIEZA A CELEBRAR

Desde hace unos años, el fútbol charrúa a nivel de clubes ha sido una competencia de dos clubes: Nacional y Peñarol. Todo parece indicar que, en este campeonato, las cosas están cambiando con el protagonismo del Racing de Montevideo que está en la cima sacándole un punto al cuadro carbonero y cuatro al ‘Bolso’.

Justamente, en el último partido de la Primera División de Uruguay, Racing de Montevideo superó en condición de visitante a Peñarol con un marcador de 1-2. El Estadio Campeón del Siglo esperaba un triunfo aurinegro para tomar el liderato. Sin embargo, Diego Aguirre que había puesto a sus mejores fichas quedó en evidencia antes de la Copa Libertadores.

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Santa Fe, por su parte, sumó de a tres en la fecha 14. Claramente, todos los partidos son diferentes y aún más en una Copa Libertadores, pero este dato demuestra que hay cómo pelearles a los grandes de Uruguay. Racing de Montevideo, que, pese a que figura en Copa Sudamericana año tras año dio el golpe para mantener la primera posición.

Peñarol tuvo un mal partido en condición de local. Racing, por su parte fue mejor con dos goles en el cierre del primer tiempo. El descuento fue sobre el último minuto por Maximiliano Olivera y minutos después, el ‘Manya’ se quedó con diez jugadores gracias a la expulsión de Mauricio Lemos.

PRÓXIMO PARTIDO DE PEÑAROL ANTES DE VISITAR A SANTA FE

El próximo jueves 9 de abril se jugará el partido entre Independiente Santa Fe vs Peñarol. Los uruguayos tendrán que visitar en la próxima fecha de la liga de Uruguay al Progreso. Un partido en el que, de sumar de a tres podrían llegar a la Copa Libertadores en la cima de la tabla de posiciones.

Peñarol jugará el próximo sábado 4 de abril a partir de las 7 de la noche en horario de Uruguay. Este partido podría ser clave, dado que Diego Aguirre podría priorizar los torneos y poner algunos jugadores no tan habituales en busca de llegar con todas las energías puestas para el juego en Bogotá contra Santa Fe.

LOS RETOS DE SANTA FE ANTES DE RECIBIR A PEÑAROL

Por su parte, Santa Fe llegará con mayor exigencia para enfrentar a Peñarol el próximo jueves 9 de abril. Los cardenales tendrán dos partidos previos, uno en condición de local frente a Llaneros FC y otro en condición de visitante frente al Deportes Tolima en Ibagué por partido aplazado de la décima fecha de la Liga BetPlay.

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En caso de que Santa Fe no gane uno o por lo menos los dos partidos en esta semana frente a Llaneros y Deportes Tolima, el cuadro bogotano podría llegar a ese encuentro frente a Peñarol con la eliminación definida. Esto haría que las prioridades cambien y se enfoquen de lleno en la Copa Libertadores.