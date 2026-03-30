¿'Arriero' Herrera sacó excusas tras empate vs Llaneros? "No estamos acostumbrados a esto"

La fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-I está llegando a su final poco a poco y entre el domingo y el lunes 29 y 30 de marzo respectivamente se disputó el juego entre Llaneros vs Once Caldas que terminó en una igualdad a un tanto que poco o nada sirve para las aspiraciones de ambos.

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Durante los primeros diez minutos, Once Caldas tuvo las mejores oportunidades en un contexto complicado por la torrencial lluvia. Sobre los siete de la primera parte, Jefry Zapata marcó el gol con el que se suspendió el compromiso por la tormenta eléctrica.

Aunque esperaron para ver si la cosa mejoraba en el Estadio Bello Horizonte Rey Pelé, la Dimayor decidió suspender el juego y pasarlo al lunes 30 de marzo a partir de las 10 de la mañana. Como quedó definido, el cuadro local sacó el empate y tuvo las mejores opciones, pero Joan Felipe Parra evitó que Once Caldas perdiera dos puntos.

EL ‘ARRIERO’ LAMENTÓ LAS CONDICIONES DEL PARTIDO

Un partido en el que tuvieron que jugar diez minutos el día que estaba agendado el compromiso y los 80 minutos restantes al siguiente día. Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera lamentó este aspecto en la rueda de prensa, “todo lo que pasó es difícil para nosotros como entrenadores, jugadores. Lo que pasó anoche no tiene nada que ver la Dimayor ni el equipo Llaneros. La gente quería que siguiera, pero era complicado. Prefería la salud de mis jugadores y del equipo contrario”.

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Luego detalló lo que fue ese cambio, “se iba ganando, después tuvimos que ir al hotel que era complicado, y ahora volver acá a una humedad muy alta y eso nos pesó mucho en el partido. No es una disculpa, pero hay que mejorar muchas cosas y esto pesa. Nosotros no estábamos acostumbrados a esto, estamos acostumbrados a jugar el partido y no todo lo que pasó acá”.

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Fueron apenas diez minutos en la victoria parcial del domingo en donde no se pueden sacar muchas conclusiones. Luego fueron 80 minutos el lunes en el que le dieron mucho terreno y balón a las llegadas de Llaneros que complicó bastante y que logró igualar. Además, la gran figura fue Joan Parra deteniendo el segundo gol.

Hernán Darío Herrera afirmó que, “arranqué con un sistema de 1-4-2-1-3 en el segundo tiempo queríamos ganar. Saco a un volante de marca que fue Jaime Alvarado y meto a Jáder Quiñones que es de salida para tratar de ganar el partido. No es que yo vine a defenderme y buscar el empate, vine a ganar, no se pudo, pero tampoco se puede perder. Faltan cinco partidos que son dos de local y tres por fuera. Debemos hacer seis puntos por lo menos”.

Además, volvió a reseñar que el cambio de horario los complicó bastante, pero es consciente de que no es una excusa, sino que los resultados se verán con victorias para poder sellar la clasificación.

EL CALENDARIO DE ONCE CALDAS Y CÓMO AFRONTAR LO QUE VIENE

Para Once Caldas vendrá Medellín en condición de local y luego el clásico ante el Pereira en Yopal, un escenario muy caliente de un clima similar o más difícil que el de Villavicencio, “venimos de enfrentar a grandes equipos, apenas hemos perdido dos partidos en el semestre. El equipo anda bien en resultados, nos quedan estos partidos para buscar la clasificación y no se pudo”.

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Como fue la constante, volvió a tocar el tema de la necesidad de solo jugar un día y no en dos como en este caso, “son partidos duros, viene Medellín y Pereira que es nuestro clásico. Tenemos que ir a Yopal, pero jugar ese día en Yopal está bien, pero que no juguemos al otro día. Es lo que nos pasó acá. Ayer estaba motivado y estos bajones le pesan a uno”.