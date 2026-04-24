La curiosa respuesta de Trump a la propuesta de que Italia remplace a Irán en el Mundial

A menos de dos meses para el inicio de la Copa del Mundo de 2026, una nueva polémica internacional sacude el entorno del torneo. En esta ocasión, el foco está puesto sobre la posibilidad de que Italia sustituya a Irán en la cita orbital que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

¿Italia remplazará a Irán en el Mundial? Esto dijo Trump

La controversia tomó fuerza este jueves luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara que no tiene mayor conocimiento sobre dicha propuesta. “No estoy pensando mucho sobre eso”, manifestó el mandatario al ser consultado por medios en la Casa Blanca.

Incluso, su reacción dejó entrever sorpresa por el tema, al preguntar: “¿Es eso lo que están haciendo? ¿Están pensando en reemplazarlos?”. De esta manera, Trump pareció marcar distancia frente a una iniciativa que, según trascendió, fue impulsada por alguien de su entorno cercano.

La propuesta fue revelada por Paolo Zampolli, enviado especial del presidente de EE. UU. para Alianzas Globales, quien en entrevista con el Financial Times confirmó que le planteó tanto a Trump como al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, la idea de que la selección italiana ocupe el lugar de Irán en el Mundial.

“Soy italiano de nacimiento y sería un sueño ver a la Azzurra en un torneo organizado en EE.UU. Con cuatro títulos, tienen el historial necesario para justificar su inclusión”, afirmó Zampolli, encendiendo el debate.

Irán había solicitado no jugar en Estados Unidos

Todo esto se produce en medio del contexto geopolítico que rodea a Irán, especialmente tras el inicio de la guerra el pasado 22 de febrero. De hecho, la federación iraní habría solicitado que sus partidos de la fase de grupos, inicialmente programados en Los Ángeles y Seattle, sean trasladados fuera del territorio estadounidense.

Sin embargo, desde la propia administración norteamericana no existe, por ahora, una postura oficial encaminada a impedir la participación de Irán. Marco Rubio, secretario de Estado, fue claro al señalar que “nadie en EE.UU. les ha dicho que no pueden venir”, aunque sí advirtió restricciones para personas vinculadas con la Guardia Revolucionaria.

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Rubio también calificó como “especulación” la posibilidad de que Italia tome el lugar del seleccionado iraní, dejando en claro que, si Irán no asiste al torneo, sería por decisión propia.

Por su parte, desde Italia tampoco ven con buenos ojos esta alternativa. El ministro de Deportes, Andrea Abodi, fue enfático al afirmar que una eventual repesca “no es oportuna ni posible”, recordando que la selección italiana no logró clasificarse al Mundial por tercera edición consecutiva. Mientras tanto, la FIFA se reunirá el próximo 30 de abril en Vancouver sin que, por ahora, exista en la agenda algún punto relacionado con una eventual sustitución de Irán.