La decisión que tomó Estados Unidos con Irán para la última fecha del Mundial 2026

La Selección de Irán recibió una noticia importante de cara a su último partido de la fase de grupos del Mundial 2026. El Gobierno de Estados Unidos confirmó que permitirá el ingreso anticipado del equipo persa para afrontar su compromiso frente a Egipto, correspondiente a la tercera jornada del Grupo G.

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Irán podrá entrar con anticipación a Estados Unidos

Según informó el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, la delegación iraní podrá entrar al país dos días antes del encuentro que se disputará el próximo viernes en Seattle, una medida que representa una flexibilización respecto a las restricciones aplicadas anteriormente.

La decisión llega después de varias inconformidades expresadas por la Federación Iraní de Fútbol, que había cuestionado las condiciones logísticas impuestas durante el torneo. En especial, por la negativa recibida para ingresar con mayor anticipación antes de su partido frente a Bélgica en Los Ángeles.

Irán tuvo que modificar por completo su planificación antes del inicio de la Copa del Mundo. El equipo dirigido por Amir Ghalenoei trasladó su campamento base a México, luego de que la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán obligara a replantear la sede que inicialmente estaba prevista en Tucson, Arizona.

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A raíz de esa situación, la administración encabezada por Donald Trump estableció estrictos controles migratorios para la delegación iraní, incluyendo limitaciones en los tiempos de permanencia dentro del territorio estadounidense.

De hecho, para el duelo disputado el pasado domingo ante Bélgica, la federación persa había solicitado ingresar dos días antes para facilitar la recuperación física y la adaptación de los jugadores. Sin embargo, la petición fue rechazada por las autoridades norteamericanas.

Ahora, tras conversaciones con la FIFA, el Gobierno estadounidense aceptó modificar parcialmente esas condiciones y autorizó la llegada anticipada para el compromiso frente a Egipto, considerado decisivo para las aspiraciones de clasificación de ambas selecciones.

No obstante, la flexibilización tiene límites. El Departamento de Seguridad Nacional dejó claro que el protocolo de salida seguirá siendo el mismo y que la selección iraní deberá abandonar Estados Unidos inmediatamente después de finalizar el partido en Seattle.

Las restricciones han acompañado a Irán desde antes del comienzo del Mundial. Incluso, parte del cuerpo técnico no pudo obtener visados para ingresar al país debido a presuntos vínculos con la Guardia Revolucionaria, según argumentaron las autoridades estadounidenses.

Con este panorama, Irán afrontará el viernes un encuentro clave frente a Egipto. Además de buscar un lugar en los dieciseisavos de final, la selección asiática intentará cerrar una fase de grupos marcada no solo por los desafíos deportivos, sino también por las dificultades logísticas y políticas que ha debido enfrentar durante el torneo.

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