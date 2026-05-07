La duda de Alfredo Arias en Junior Vs Cerro Porteño en Copa Libertadores

Junior de Barranquilla recibe este jueves 7 de mayo a Cerro Porteño en el estadio Jaime Morón de Cartagena en partido válido por la fecha 4 de la fase de grupos en la Copa Conmebol Libertadores.

El equipo 'rojiblanco' afronta el compromiso con la obligación de ganar, teniendo en cuenta que solo registra un punto en el grupo F, después de tres encuentros jugados.

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Junior deberá sumar de a tres para mantener vivas las opciones de clasificar a los octavos de final o de luchar por la tercera posición para disputar los playoffs del a Copa Conmebol Sudamericana.

La duda de Arias en Junior Vs Cerro Porteño

Para recibir a Cerro Porteo, el director técnico Alfredo Arias tendría una importante duda, teniendo en cuenta la derrota sufrida en la fecha anterior en condición de visita ante Sporting Cristal.

Y es que Junior perdió en dicho compromiso al zaguero Jermein Zidane Peña, que fue expulsado por roja directa ante una agresión a un rival.

Este jueves, Arias deberá definir al zaguero central que acompañaría al uruguayo Lucas Monzón en la primera línea del terreno de juego, asumiendo que Monzón, que no ha tenido un buen rendimiento, se mantiene como titular.

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El entrenador de Junior tiene entre sus opciones a Daniel Rivera y a Jean Carlos Pestaña que fueron inicialistas el pasado fin de semana en la victoria sobre Deportivo Pasto en la fecha 19 de la Liga BetPlay.

Del medio campo hacia adelante, Alfredo Arias no tendría dudas ni haría grandes cambios, ya que se mantendrían Juan David Ríos, Jesús David Rivas, Joel Canchimbo, Kevin Pérez, Luis Fernando Muriel y Teófilo Gutiérrez.

Junior Vs Cerro Porteño, fecha y horario para VER EN VIVO la Copa Sudamericana

El partido entre Junior contra Cerro Porteño por la fecha 4 de la fase de grupos en la Copa Conmebol Sudamericana se juega este jueves 7 de mayo a partir de las 9:00 de la noche, horario colombiano. El compromiso se podrá VER EN VIVO por ESPN y Disney+.