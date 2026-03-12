La Finalissima habría encontrado lugar: Madrid sería el elegido

La sede de la próxima Finalissima estaría cerca de definirse. Tras varios días de negociaciones y cambios de última hora, todo indica que el esperado duelo entre los campeones de Europa y América se jugará finalmente en España, con el Santiago Bernabéu como principal escenario.

España y Argentina jugarían en Madrid

El enfrentamiento entre la Selección de España y la Selección de Argentina apunta a disputarse en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid.

El partido, que enfrenta al campeón de la UEFA Euro con el ganador de la Copa América, estaba inicialmente programado para el 27 de marzo en Doha, pero la situación de seguridad en la región obligó a replantear la sede.

Los recientes incidentes en Qatar, donde las fuerzas armadas interceptaron drones y misiles balísticos, hicieron inviable la realización del evento dentro del Qatar Football Festival, donde también estaban previstos otros partidos internacionales.

Ante ese escenario, la UEFA y la CONMEBOL comenzaron a buscar alternativas en Europa. Aunque se mencionaron ciudades como Roma o Lisboa, finalmente Madrid tomó ventaja como la opción más viable para albergar el encuentro.

Pendientes de los últimos detalles de seguridad

La decisión está prácticamente tomada y solo faltarían pequeños ajustes logísticos y de seguridad para confirmarla oficialmente.

Uno de los puntos a coordinar es que ese mismo día también está previsto otro partido internacional en Madrid: el amistoso entre la Selección de Marruecos y la Selección de Ecuador, que se disputaría en el Estadio Metropolitano.

Esto obliga a las autoridades locales a organizar un importante dispositivo policial para garantizar la seguridad de dos eventos futbolísticos de gran magnitud en la capital española.

El Bernabéu ya tiene experiencia organizando partidos de este tipo. En 2018 acogió la histórica final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors, trasladada de urgencia desde Buenos Aires tras los incidentes previos al partido.

Un escenario de lujo para un duelo mundial

Si se confirma la decisión, la Finalissima se jugará en uno de los estadios más emblemáticos del mundo y en una ciudad acostumbrada a albergar grandes eventos deportivos.

El duelo entre España y Argentina promete ser uno de los partidos internacionales más atractivos del año, reuniendo a dos de las selecciones más fuertes del fútbol mundial en un escenario de máxima categoría.