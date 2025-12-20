Pese a que Millonarios no pudo llegar lejos en el segundo semestre de la Liga BetPlay 2025, tenían ahorrados buenos puntajes por sellar la clasificación a los cuadrangulares en el primer tramo del año, torneo en el que fueron segundos y tuvieron punto invisible.

Con ese puntaje ahorrado y con la sumatoria del segundo semestre sin la posibilidad de jugar las finales, el club bogotano alcanzó a clasificarse para la Copa Sudamericana gracias al último cupo de la reclasificación. Jugarán la fase previa en un sistema de campeonato internacional en el que se enfrentan a rivales del mismo país para instalarse a la fase de grupos.

Tras el sorteo, se tendrán que medir nada más ni nada menos que a Atlético Nacional y, por el ranking de CONMEBOL, jugarán en condición de visitante. Esta parte es la que molesta a Millonarios por los premios económicos que da el ente sudamericano en caso de jugar de local y por boletería.

MILLONARIOS RECHAZA EL FORMATO DE LA COPA SUDAMERICANA

Desde hace algunos años, el formato de la fase previa de la Copa Sudamericana en la que rivales del mismo país se eliminan ha sido tema de estudio. Se ve como injusto que equipos de la misma nación se enfrenten, mientras que Argentina y Brasil juegan a partir de la fase de grupos teniendo más chances de clasificar a fases finales por la cantidad de equipos que meten.

Juan Felipe Cadavid reveló el problema que ve Millonarios con este formato y con que se juegue en condición de visitante, algo que ya le sucedió en este 2025 frente a Once Caldas en Manizales. En La FM Más Deportes, Cadavid inició con lo siguiente, “hablé con la gente de Millonarios y sobre este tema me dicen algo que no es que no supiera, sino que no lo tenía claro”.









El tema pasa por lo económico, pues a quien juega de visitante, la CONMEBOL le da un reconocimiento de ‘contentillo’. Mientras Eduardo Luis señaló que eran 150,000 dólares, Juan Felipe se apoyó de lo dicho por Millonarios, “25,000 dólares. Hay un premio a cada uno por jugar el partido de esa fase previa. La diferencia a favor del dinero del equipo que juega de visitante es solo de 25,000 dólares”.

Haciendo cuentas con el tema de taquillas, Eduardo Luis afirmó que, “tranquilamente en la taquilla, Millonarios hubiera podido hacer 1,500 millones de pesos, es una taquilla importante de un equipo de fútbol”.

Millonarios entonces tendría dos problemas, pues será complicado enfrentar a Nacional de visitante y el tema económico. Esto representa dos inconvenientes para el cuadro bogotano, y el elenco verdolaga se podría ver beneficiado por la localía en esos dos factores.

OTRO PROBLEMA DE MILLONARIOS QUE APARECE EN LA COPA SUDAMERICANA

Sumado al aspecto económico, aparece el tema de la hinchada de Millonarios, “hay una norma en CONMEBOL que obliga a los equipos locales a tener hinchas visitantes. Nacional cuando juega con Millonarios no le permite la hinchada de visitante (desde 2012). Por ley, tienen que darle 2,000 boletas a los visitantes para que ingresen al estadio. Si Nacional paga una multa de 20,000 dólares, puede jugar solo con hinchada local”.

Probablemente, no habría hinchada visitante en ese partido, pues, en cuestión de boletas, Atlético Nacional seguramente recuperará ese dinero que tendría que pagar para jugar con un Atanasio Girardot completamente verde. Millonarios buscaría unión para ir a la CONMEBOL a decir que no se puede dar este caso. La propuesta podría ser que se juegue en estadio neutral o en ida y vuelta.

Esta situación también podría impactar a Atlético Bucaramanga que deberá visitar al América de Cali en la Copa Sudamericana. Claramente, en menor impacto para los bumangueses que podrían usar las 2,000 boletas para hinchada visitante. Sin embargo, el formato sí es un tema que debería revisar la CONMEBOL para el futuro.