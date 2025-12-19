Colombia se queda sin rival en Fecha FIFA: selección cambió de planes

Queda menos de un año para que se lleve a cabo la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá y la Selección Colombia debe buscar rivales para la preparación. Teniendo en cuenta que enfrentarán a Uzbekistán, al repechaje internacional 1 que saldrá de Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo y Portugal, el seleccionado cafetero espera sellar amistosos con selecciones a fines.

Mirando esa tercera fecha contra la selección de Portugal liderada por Cristiano Ronaldo, Colombia ya confirmó lo que era un secreto a voces con la Fecha FIFA del mes de marzo y el amistoso frente a Francia que será el primer reto para probar de qué está hecho realmente el combinado nacional cafetero.

Ese paso para llegar al Mundial esperaba también tener otro partido de Fecha FIFA confirmado que iba a ser contra otro rival europeo. Se trataba nada más ni nada menos que de Croacia. Sin embargo, los croatas cambiaron de opinión y sellaron otro encuentro frente a una selección sudamericana.

CROACIA NO JUGARÁ CONTRA COLOMBIA

La Fecha FIFA de marzo irá hasta el 31 de dicho mes. Habrá Finalissima entre España y Argentina, y un duelo entre Colombia vs Francia en Estados Unidos el 29. No obstante, antes de ese encuentro contra los galos, la idea es poder concretar otro partido con un nuevo rival.

Croacia estaba entre los planes para la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), pero esa posibilidad se fue diluyendo, dado que, dependiendo de los resultados de la clasificación de la Selección Colombia en el Mundial, podrían enfrentar en dieciseisavos de final a los croatas liderados por Luka Modric que jugará su última Copa del Mundo.

Con ese factor de que se pueden encontrar en la Copa del Mundo, esa posibilidad de cuadrar un amistoso en marzo se acabó. Croacia confirmó en las últimas horas el juego frente a la selección de Brasil que se llevará a cabo el 31 de marzo en Orlando, Estados Unidos.

En ese orden de ideas, la Selección Colombia tendrá que cambiar de planes y llegar a un acuerdo con otra nación, seguramente participante en el Mundial y con la necesidad de que no sea un rival al que se pueda encontrar en la Copa del Mundo de 2026.

LA PREPARACIÓN DE LA SELECCIÓN COLOMBIA PARA EL MUNDIAL

Además de la conformación de los partidos de la Fecha FIFA de marzo, Néstor Lorenzo tiene que tomar nota con la posible sede de preparación de cara a la Copa del Mundo. El argentino debe tener en cuenta que jugará en Ciudad de México con el factor de la altura, Guadalajara, que, pese a que tiene una menor altitud que la capital mexicana, también exigirá en ese componente y Miami sobre el nivel del mar.

La altura puede ser determinante para las ilusiones de Colombia que deberá trabajar en un campamento con altitudes similares. Por eso, Néstor Lorenzo estaría pensando en que Guadalajara sea la sede de preparación de cara a los tres partidos de la fase de grupos donde no tendrá que jugar en Canadá, sí en México y Estados Unidos.