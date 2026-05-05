David González confirmó lesión de Yeison Guzmán: ¿Cuántos partidos se perderá?

La intensidad de las competencias en América empieza a tomar importancia para afrontar las fases finales de la Liga BetPlay junto con la Copa Sudamericana. En ambos torneos están vivos y quieren dar un golpe en los retos que vendrán tanto en el plano local como en el internacional.

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El sorteo de la Liga BetPlay dejó emparejado al América de Cali junto con Independiente Santa Fe en una serie de cuartos de final que arrancará en el Estadio Pascual Guerrero y que terminará en el Estadio El Campín de Bogotá. Por su parte, en Copa Sudamericana se medirán con Alianza Atlético, Tigre y Macará.

Sin duda alguna, son dos torneos importantes para el América que debe responder a la exigencia de conseguir títulos. No obstante, Yeison Guzmán prende las alarmas en el equipo dirigido por David González y el entrenador antioqueño dio un parte sobre el estado del volante que fue el fichaje estrella para los escarlatas.

¿ESTARÁ YEISON GUZMÁN EN LOS PLAY-OFFS Y EN LA COPA SUDAMERICANA?

Infortunadamente, Yeison Guzmán no pudo terminar el partido contra Tigre en Buenos Aires. Un golpe en su rodilla lo dejó afuera cuando todavía quedaba poco más de media hora para que finalizara el compromiso de la Copa Sudamericana. El antioqueño recibió asistencia, pero no pudieron dejarlo en cancha y tuvo que salir sustituido por Dylan Borrero.

Aunque no ha salido un parte médico exacto de lo que sucedió con el golpe de Yeison Guzmán, Rafael Carrascal mencionó en la zona mixta que parecía ser una distención en la rodilla. El mediocampista ex Fortaleza de Brasil tendrá que recuperarse y seguramente no estará en los próximos partidos.

De hecho, en entrevista con Despierta Win, David González mencionó que, “debilidades son los jugadores que no vamos a tener aptos para esta primera semana de doble competencia. Yeison salió con un golpe en la rodilla, estamos esperando tener un tiempo real de incapacidad, pero no va a viajar a Perú y no creo que alcance a llegar para el partido del sábado”.

Lamentó no tenerlo en estos partidos, dado que es el goleador del club, pero dejó claro que esto también permite sacar la otra fortaleza, “tenemos jugadores con más ritmo, Lucumí ya está volviendo y puede estar pleno, nos permite tener alternativas que nos hace ser fuertes en los próximos partidos”.

NUEVA BAJA PARA ENFRENTAR A ALIANZA ATLÉTICO

Para enfrentar a Alianza Atlético aparece otra baja que lamenta David González. En el duelo ante Tigre, Marlon Torres recibió una tarjeta amarilla y no podrá estar por acumulación de tarjetas amarillas en el siguiente encuentro de la Copa Sudamericana. Esta ausencia se junta con la de Yeison Guzmán y Mateo Castillo.

Seguramente, América podrá suplir a Marlon Torres en el partido frente a Alianza Atlético en condición de visitante con la presencia de Nicolás Hernández que ya se recuperó de una lesión y que espera retomar la intensidad en el campo de juego. Sumó minutos contra Pereira y podría ser inicialista con el cuadro escarlata en el plano internacional.

¿EL EQUIPO QUE JUGÓ CON PEREIRA PODRÍA ENFRENTAR A SANTA FE?

Como ha sido la costumbre en los anteriores partidos de la Liga BetPlay, David González ha utilizado nóminas mixtas con más suplentes que titulares por la obligación de las competencias internacionales y porque ya estaba clasificado para disputar los Play-Offs.

Contra Pereira aparecieron jugadores como Marcos Mina de poca regularidad, Carlos Sierra, Jhordy Camacho, Camilo Amu, Joel Romero, entre otros. David González dejó claro que seguramente no será lo que mostrarán en los Play-Offs, pero que el que juegue está capacitado para afrontar los retos.

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El entrenador sentenció que, “me parece que el funcionamiento fue bueno y fue acorde al plan que teníamos en solo una sesión de entrenamiento. No habían jugado juntos y hay muchas cosas buenas. El hecho que Carlos Sierra pueda jugar 90 minutos seguidos, que Adrián se encuentre con el gol, que algunos pudieran debutar, Nicolás Hernández regresó de lesión.

Es bastante positivo, pero de ahí a decir que este equipo pueda competir en Play-Offs no sería el caso. Seguramente pueda existir una mezcla con varios de los que jugaron ayer con varios de los que regularmente juegan. Pero no creo que un cambio de diez u once jugadores sea conveniente a estas alturas del torneo”.