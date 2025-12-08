La polémica exigencia de Sebastián Beccacece a Ecuador antes del Mundial

Una selección amenazante como Alemania que cuenta con grandes delanteros, contra una de las mejores defensas en las clasificatorias sudamericanas como Ecuador que solo recibió cinco goles a lo largo de los 18 partidos disputados en el certamen continental. Eso será lo que se verá a lo largo del Mundial de 2026 en la fase de grupos.

El sorteo dejó a Ecuador midiéndose contra Costa de Marfil, Curazao y Alemania. La idea es ganar los primeros dos partidos para poder llegar al choque frente a los alemanes con la clasificación para los dieciseisavos de final ya definida. Los ecuatorianos tendrán que preparar de la mejor manera las Fechas FIFA antes de la cita orbital.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) estaba buscando amistosos para llegar con regularidad al Mundial. Ya tienen uno confirmado frente a Países Bajos, que será el segundo de la ventana de la Fecha FIFA de marzo. Se habla que el primero será contra Marruecos.

Sin embargo, Sebastián Beccacece ya le envió una petición a la Federación Ecuatoriana de Fútbol para la Copa del Mundo que busca la manera de preservar las cargas justo antes de afrontar el torneo más prestigioso e importante que tiene el combinado ecuatoriano en el 2026.

LA EXIGENCIA QUE LE HIZO SEBASTIÁN BECCACECE A LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE FÚTBOL

Por lo general antes de una Copa del Mundo hay dos ventanas posibles de Fecha FIFA que le puede dar una mano a las selecciones para llegar con ritmo a la cita orbital. La primera en marzo, tres meses antes del certamen y dos posibles amistosos en junio antes del 11 de dicho mes.

Por ahora, está por definirse lo de Marruecos que sería el primer rival de Ecuador, y el otro será Países Bajos que ya está confirmado. Justo después de que confirmaran ese encuentro ante los europeos, llegó una información que afirma que Sebastián Beccacece le pidió a la FEF que no pactaran partidos en junio antes del Mundial.

La intención es polémica, dado que lo mejor es poder llegar con regularidad de competencia antes de afrontar una Copa del Mundo, pero el objetivo del entrenador argentino es preservar a sus jugadores y no correr riesgos de que haya lesiones días previos de afrontar el torneo.

El periodista Javier Ruiz en De Una afirmó que la idea pasa por tener a un equipo completo para el Mundial sin necesidad de exponer a los convocados. Además, el seleccionado deberá aclimatarse en las sedes para no correr peligro con el calor norteamericano en la época mundialista.

LA PREPARACIÓN PARA EL MUNDIAL DE ECUADOR SE RELACIONA CON LA FASE DE GRUPOS

Aunque la FEF ya está advertida por Sebastián Beccacece, los dos amistosos que tendrá la ‘Tri’ en el mes de marzo se relacionan bastante con lo que será la Copa del Mundo de la selección de Ecuador que enfrentará a rivales de confederaciones que verá en el grupo.

Marruecos, de África y en la Copa del Mundo se verá las caras con Costa de Marfil en la primera fecha de la cita orbital. Por su parte, el reto ante Países Bajos podría ayudar a preparar de la mejor forma el encuentro frente a Alemania en la tercera jornada del certamen mundialista.