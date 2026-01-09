La Premier enciende preocupación en Ecuador: Figura salió lesionado

La Premier League dejó una imagen que encendió las alarmas tanto en Londres como en Ecuador. En un partido de alta exigencia y ritmo intenso, uno de los futbolistas sudamericanos más regulares del torneo no pudo completar el encuentro, generando inquietud inmediata por su estado físico.

Más allá del resultado, la atención se centró en un episodio que podría tener consecuencias deportivas importantes, no solo para su club, sino también pensando en los compromisos internacionales que se avecinan en este 2026.

Lea también El ecuatoriano Billy Arce firmaría con un grande del FPC

La lesión que encendió las alarmas en Arsenal

Piero Hincapié tuvo que abandonar el campo de juego al minuto 57 del duelo entre Arsenal y Liverpool, tras evidenciar molestias físicas que apuntan a un problema muscular. El defensor ecuatoriano venía siendo titular indiscutido y estaba firmando un buen partido hasta el momento de su salida.

La preocupación en el cuerpo técnico de Mikel Arteta es evidente, ya que Hincapié atraviesa uno de los mejores momentos de la temporada y su baja se suma a una larga lista de defensores lesionados. Mosquera y Calafiori continúan en proceso de recuperación, por lo que el fondo del equipo queda seriamente comprometido en un tramo clave del campeonato.

Lea también Figura de Selección Colombia firmaría con Manchester City por 20 millones de euros

Impacto en Ecuador y un calendario que no da tregua

La noticia también generó inquietud en Ecuador, donde el central es una pieza clave del proyecto rumbo al Mundial de 2026 . La selección tiene previstos amistosos en marzo y el cuerpo técnico espera contar con Hincapié en plenitud física, siempre que la evolución de la lesión lo permita.

Este nuevo inconveniente físico vuelve a poner sobre la mesa el desgaste que sufren los jugadores por el exigente calendario europeo. Arsenal ha disputado encuentros cada tres o cuatro días e Hincapié ya acumula más de 1.000 minutos en 15 partidos oficiales. Es, además, la segunda lesión que sufre en la temporada, tras un problema de ingle al inicio del curso.

Lea también Jhon Arias dijo presente en Premier: Así fue el primer gol del colombiano

La salida anticipada de Piero Hincapié en el Arsenal vs. Liverpool deja más preguntas que respuestas. A la espera del parte médico oficial, tanto los Gunners como Ecuador cruzan los dedos para que la lesión no sea grave. Su presente es demasiado importante como para perderlo en un momento decisivo de la temporada y del proceso rumbo al Mundial 2026.