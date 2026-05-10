"Va a llegar bien": parte de tranquilidad sobre jugador lesionado de Selección Colombia

El partido entre Mallorca y Villarreal dejó como principal preocupación la molestia física del colombiano Johan Mojica, quien tuvo que abandonar el terreno de juego tras presentar una dolencia muscular.

El lateral izquierdo sintió la molestia en el desarrollo del encuentro que terminó 1-1 como local, lo que obligó al cuerpo técnico a tomar la decisión de sustituirlo para evitar un riesgo mayor.

Inicialmente, la situación generó inquietud, especialmente por el contexto de la Selección Colombia, que ya cuenta con bajas en esa posición debido a las lesiones de otros laterales convocables.

Selección Colombia con problemas para la convocatoria de un lateral izquierdo

El temor aumentó teniendo en cuenta que Déiver Machado y Cristian Borja también atraviesan problemas físicos, lo que encendió las alarmas sobre el panorama en el costado izquierdo.

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Sin embargo, el entrenador Martín Demichelis llevó tranquilidad en la rueda de prensa posterior al compromiso y explicó que la situación no parece grave.

Tranquilidad tras la lesión de Johan Mojica

“Habrá que esperar, recién justo antes de venir para acá el doctor me repitió lo que me dijo en el campo, sino que uno a veces en la cancha con las revoluciones no termina de analizar lo sucedido”, señaló el técnico.

Además, agregó que “tuvo que ser sustituido, pero creo que va a llegar bien para el miércoles (ante Getafe en Madrid)”, dando señales positivas sobre su evolución.

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La expectativa ahora está puesta en la recuperación del jugador en los próximos días, con el objetivo de que pueda estar disponible en el corto plazo.

A seis semanas de la Copa del Mundo, cualquier lesión en futbolistas convocables genera atención adicional, por lo que el seguimiento médico será clave para determinar la disponibilidad de Mojica tanto a nivel de club como en el ámbito internacional.