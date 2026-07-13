La Selección Croacia presentó a su nuevo director técnico

La Selección de Croacia inició una nueva etapa este lunes con la presentación oficial de Slaven Bilic como director técnico. El estratega regresa al banquillo nacional tras la salida de Zlatko Dalic y aseguró que una de sus primeras tareas será hablar con Luka Modric sobre su continuidad en el equipo.

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Durante su presentación, Bilic afirmó que el capitán croata, de 40 años, será una de las primeras personas con las que sostendrá una conversación. El entrenador dejó claro que le gustaría seguir contando con el experimentado mediocampista, aunque reconoció que la decisión dependerá únicamente del jugador.

Lo que dijo el nuevo DT de Croacia sobre Modric

"Para la selección es mucho más que el mejor jugador", expresó Bilic al referirse a Modric, quien todavía no ha definido si continuará representando a Croacia después de la Copa del Mundo de 2026.

La Federación Croata de Fútbol apostó por el regreso de Bilic para reemplazar a Zlatko Dalic, quien decidió no continuar en el cargo luego de la eliminación del equipo en los dieciseisavos de final del Mundial frente a Portugal.

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Dalic puso fin a un ciclo histórico al frente del combinado balcánico. Bajo su dirección, Croacia fue subcampeona del mundo en Rusia 2018 y obtuvo el tercer lugar en Qatar 2022, antes de despedirse tempranamente en la edición de 2026.

Bilic ya dirigió a Croacia

Bilic, quien ya dirigió a la selección entre 2006 y 2012, aseguró sentirse feliz por regresar al cargo y manifestó que afronta este nuevo reto con objetivos ambiciosos, respaldado por el talento de la actual generación de futbolistas croatas.

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Nuevo DT de Croacia dice que hubo "robo" contra Portugal

El nuevo seleccionador también se refirió a la eliminación en el Mundial y aseguró que Croacia sufrió "un robo" en el duelo contra Portugal, recordando el gol recibido en el minuto 94 y el tanto posteriormente anulado por un polémico fuera de juego.

Trayectoria de Slaven Bilic, técnico de Croacia

Como entrenador, Bilic acumula experiencia en Lokomotiv Moscú, Besiktas, West Ham United, West Bromwich Albion, Al-Ittihad y Al-Fateh. Ahora tendrá la misión de liderar una nueva etapa con Croacia y buscar la clasificación a las próximas competiciones internacionales.