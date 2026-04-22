Este miércoles 22 de abril, FC Barcelona se enfrentó con Celta de Vigo por la jornada número 33 de la liga de España. El equipo culé está encaminado a levantar el querido trofeo.



El duelo terminó por la mínima diferencia y el único tanto del compromiso lo marcó Lamine Yamal, que encendió las alarmas en territorio español porque al anotar se terminó lesionando.

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Lamine se lesionó

Lamine, considerado por muchos como el mejor jugador del mundo en la actualidad, se resintió de su isquiotibial izquierdo y hay temor porque podría haberse presentado una rotura en la zona en cuestión.



Tras la lesión, la prensa española afirma que es posible que Lamine Yamal se pierda lo que le queda de la temporada con FC Barcelona. A su vez, señala que se podría perder el inicio de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

Alarmas en España

“Alarma con Lamine Yamal. Si a los 20 minutos de partido fue Cancelo quien tuvo que ser sustituido por lesión, a los 40 fue el delantero azulgrana. Lamine adelantó al Barça con un penalti que él mismo provocó e, inmediatamente después de transformarlo, notó un dolor en el isquiotibial izquierdo e hizo el gesto de pedir el cambio”, señaló Mundo Deportivo.



“Las primeras exploraciones apuntan a rotura, con lo que diría adiós a LaLiga y peligra su participación en el inicio del Mundial. Este jueves se le harán pruebas para determinar el alcance real de la lesión”, añadió.

Yamal se realizará análisis

Después de los análisis médicos, se espera que FC Barcelona comparta un reporte médico confirmando la lesión que sufrió Lamine Yamal y los días de incapacidad que tendrá.



“Con su tanto al Celta de penalti, Lamine suma ya 24 goles esta temporada, 16 de ellos en LaLiga, 6 en la Champions y 2 en la Copa del Rey, además de 18 asistencias. Además, el '10’ azulgrana, que hoy jugaba su partido 151 con el Barça, igualó los 49 goles que Henry anotó con el Barça en 121 encuentros”, terminó, entre otras cosas más, el medio en cuestión.





