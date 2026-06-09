Junior busca el tricampeonato: el dato que los complicaría en el segundo semestre

Terminó el Fútbol Profesional Colombiano en el primer semestre del 2026 con el Junior de Barranquilla que se volvió a hacer fuerte en las fases finales. Los dirigidos por Alfredo Arias lograron quedar nuevamente campeones después del segundo torneo del 2025. Otra vez en condición de visitante y en Medellín que ha sido un fortín en las definiciones al título.

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Con este título del Junior, el club selló ya la clasificación para la fase de grupos de la Copa Libertadores. Por esa superioridad y ese protagonismo en los últimos años, el club barranquillero se acerca cada vez más a América de Cali y Millonarios como los equipos más campeones del balompié colombiano.

Esta es la segunda ocasión en la que el Junior de Barranquilla logra un bicampeonato. Pero, las cosas en este momento para el segundo semestre de la Liga BetPlay, el cuadro atlanticense espera llegar a ganar un nuevo título en su historia y la posibilidad de quedar tricampeón por primera vez.

EL DATO QUE COMPLICA A JUNIOR Y ALFREDO ARIAS CON EL TRICAMPEONATO

En condición de local, Junior se hizo más fuerte como hace seis meses cuando el Deportes Tolima sufrió la dosis de un 3-0 contundente. Nacional recibió el mismo golpetazo por parte de los atlanticenses y en la vuelta de la final, aunque los antioqueños sacaron el resultado por la mínima diferencia, por obvias razones no les alcanzó.

Junior quedó campeón en el segundo semestre del 2018 nuevamente en condición de visitante en Antioquia. Superaron 4-1 al Medellín en casa y perdieron 3-1 afuera de su estadio, pero les alcanzó en el marcador global. En el siguiente torneo, repitieron el título ante el Deportivo Pasto en una final que tuvo cierre en Bogotá.

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Sin embargo, en el segundo semestre del 2019, cuando Junior buscaba por primera vez el tricampeonato, llegó el América de Cali para bajar de ese sueño al cuadro atlanticense. Empataron en el Metropolitano sin goles y en el Pascual Guerrero perdieron 2-0.

Esa fue la primera oportunidad en la que Junior tuvo la gran chance de seguir de largo en los torneos. Tuvieron una opción gigante de ser tricampeón, pero el elenco atlanticense cayó en condición de visitante, algo que parece atípico, dado que ha ganado siete trofeos de 12 por fuera de su estadio.

ALFREDO ARIAS SUEÑA CON EL TRICAMPEONATO

La historia se tiene que romper en este momento de la Liga BetPlay. Ya duermen con el bicampeonato, pero Alfredo Arias y sus dirigidos sueñan nada más ni nada menos que con el tercer trofeo de manera continua. Los atlanticenses esperan que no haya ningún contratiempo.

Ya les había pasado en el 2019-II y ahora tendrá la gran chance de sellar el tercer título en la Liga BetPlay. Seguramente se armarán de la mejor manera para competir en el torneo internacional y en la Copa Libertadores tras confirmar su presencia en dicho certamen para el 2027.

Justamente, tras el bicampeonato de la Liga BetPlay, Junior de Barranquilla no para de ilusionarse con lo que viene. Habrá bajas y altas importantes para pelear por un tricampeonato, y Alfredo Arias lo sabe con un mensaje esperanzador para el futuro, “vamos por el tricampeonato”, dijo en rueda de prensa.

Ante este aviso por parte del entrenador uruguayo y del Junior de Barranquilla que espera ese nuevo título para seguir incrementando la historia de la institución, no puede pasar lo mismo que en el segundo semestre del 2019 cuando perdieron el tricampeonato frente al América de Cali.

EL DATO DE JUNIOR EN LAS FINALES DE VISITANTE

En torneos cortos, Junior ha ganado siete títulos en condición de visitante. Han jugado 13 finales desde el 2003 hasta la fecha, y en más de la mitad han logrado quedarse con el triunfo. Sin embargo, en seis subcampeonatos, cinco de ellas fueron por fuera del Metropolitano Roberto Meléndez.

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Pero, ese dato de las siete de 12 estrellas que han sido en condición de visitante también se suma a las que ha ganado en la Superliga y en la Copa BetPlay afuera de su recinto deportivo. Habrá que esperar cómo saldrá el segundo semestre del 2026 en busca de sellar otro trofeo en su historia y ver si es de local o de visitante de nueva cuenta.

Con esta fortaleza afuera de su casa, Junior sigue demostrando que en cualquier escenario deportivo en la Liga BetPlay se crece. De local también dejó buenos resultados que lo llevaron a esta instancia del título en el Fútbol Profesional Colombiano.