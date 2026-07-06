La Selección Colombia ultima detalles para enfrentar este martes 7 de julio al representativo de Suiza en el Estadio BC Place de Vancouver, Canadá, en partido válido por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

El equipo colombiano, que tratará de lograr la clasificación a cuartos de final y de esta manera igualar lo hecho en el Mundial de 2014, llega al duelo contra Suiza, después de dejar en el camino a Ghana en dieciseisavos de final.

A pesar de no ser un equipo goleador en la Copa del Mundo, la Selección Colombia también intentará mantener la solidez defensiva, ya que durante el certamen solo ha recibido un gol.

Para lograrlo, los dirigidos por Néstor Lorenzo deberán referenciar especialmente a las cinco figuras que ha tenido Suiza en la Copa del Mundo.

Las cinco figuras de Suiza que deberá cuidar Colombia

La selección de Suiza, que se mantiene invicta en la Copa del Mundo al haber empatado con Catar y derrotado a Bosnia y Herzegovina, Canadá y Argelia, cuenta con cinco figuras, que se han destacado en el certamen.

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Inicialmente brilla el mediocampista Granit Xhaka (Sunderland), que con 33 años se ha ratificado como el hombre de experiencia, capitán y líder del equipo helvético.

En la parte ofensiva brillan cuatro jugadores, que sin duda le han dado desequilibrio y potencial al ataque suizo.

Se trata de Breel Embolo (Rennes), Johan Manzambi (Friburgo), Dan Ndoye (Nottingham Forest) y Rubén Vargas Martínez (Sevilla).

Embolo, con dos tantos, se ha convertido en la referencia en el ataque de Suiza. Por otro lado, Manzambi, con tres tantos, ha brillado con su velocidad y desequilibrio.

Dan Ndoye ha sido el jugador con más remates al arco contrario en promedio de Suiza y Rubén Vargas Martínez se ha destacado por la velocidad por la banda izquierda.

Para no pasar apuros, la Selección Colombia deberá tener referenciado a estos cinco jugadores, que se han convertido en el eje del juego de Suiza en la Copa del Mundo.