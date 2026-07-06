Selección Colombia: definido el primer cambio que hará Lorenzo ante Suiza

La Selección Colombia ya tendría definido el primer cambio en su formación titular para enfrentar a Suiza por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. El técnico Néstor Lorenzo apostará por Luis Javier Suárez para ocupar el lugar que dejó vacante Jhon Córdoba en el frente de ataque.

Luis Suárez será el remplazo de Jhon Córdoba en Colombia vs Ghana

La modificación responde a la lesión muscular que sufrió Córdoba durante el compromiso del pasado viernes frente a Ghana. El delantero no pudo terminar el encuentro y, posteriormente, se confirmó que estará fuera por el resto de la Copa del Mundo.

Ante este panorama, Lorenzo volverá a confiar en Luis Javier Suárez, quien ya había sido titular en los dos primeros partidos de Colombia durante la fase de grupos, frente a Uzbekistán y República Democrática del Congo.

Aunque el atacante todavía no ha podido celebrar un gol en el Mundial, sí ha sido importante dentro del funcionamiento ofensivo del equipo. De hecho, en el compromiso contra Ghana fue el autor de la asistencia para el tanto de Jhon Arias, que terminó dándole la clasificación a la Tricolor.

El cuerpo técnico considera que Suárez conoce perfectamente la idea de juego del equipo y que puede aportar movilidad, presión sobre la salida rival y profundidad en ataque, aspectos que han sido claves en el rendimiento colombiano durante el torneo.

Con este movimiento, Colombia mantendría prácticamente la misma base que ha utilizado Néstor Lorenzo desde el inicio del Mundial, realizando únicamente la modificación obligada por la lesión de Córdoba. En las próximas horas se conocerá si el entrenador introduce alguna otra variante en el once inicial.

¿Cuál sería el rival de Colombia en cuartos del Mundial?

El compromiso frente a Suiza representa uno de los retos más importantes para la Selección Colombia en el campeonato, ya que una victoria significará el paso a los cuartos de final, instancia en la que enfrentará al ganador de la llave entre Argentina y Egipto.

Colombia llega a esta fase después de completar una destacada fase de grupos, mientras que Suiza buscará convertirse en otro obstáculo para un equipo que ha mostrado solidez y buen funcionamiento colectivo bajo la dirección de Néstor Lorenzo.

Suiza vs Colombia por Canal RCN

El partido entre Colombia y Suiza se disputará este martes 7 de julio, desde las 3:00 p. m. (hora colombiana). El encuentro será transmitido por la señal principal de Canal RCN, el canal de YouTube y la aplicación del Canal RCN, mientras que DeportesRCN.com realizará el cubrimiento completo de todas las incidencias del compromiso.