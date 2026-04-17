Lazio iría por el fichaje de figura de Atlético Nacional

El semestre de apertura de la temporada 2026 no ha llegado a su fin y ya se está hablando de lo que va a ser el mercado de fichajes para el Fútbol Profesional Colombiano y el internacional, en donde justamente Atlético Nacional y la Lazio entran a ser protagonistas.

El 'verde paisa' vuelve a robarse las miradas al ser uno de los equipos con mayor cantidad de exportaciones al fútbol internacional, lo que no solamente le hace ganar millones en transferencias, sino que también le da oportunidad de crecer y brillar a jóvenes figuras como el propio Juan Manuel Rengifo, quien habría despertado el interés de la Lazio.

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Rengifo le dejaría millonaria suma a Nacional tras supuesto interés de Lazio

Juan Manuel Rengifo, el mediocampista de 21 años que ha dado de que hablar por su visión, velocidad y goles, hasta el punto en el que ya se le estaría vinculando con la Selección Colombia y a lo cual respondió de la siguiente manera.

La 'joya' de 21 años fue confirmado como jugador de Atlético Nacional en el semestre de clausura de la temporada 2025, siendo esta su primera experiencia como profesional y aprovechándola al máximo, hasta el punto en el que se convierte en titular indiscutible de Diego Arias, uno de los favoritos de la hinchada y posible jugador de la Lazio.

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Rengifo poco a poco se ha venido ganando un nombre en el mundo del fútbol y su valor ha ido aumentando en el mercado de fichajes, lo que lo llevó justamente a ser pretendido a inicios de la presente temporada por equipos de la MLS, Brasil y Europa, pero ninguna oferta habría convencido al 'verde paisa'.

El mediocampista cuenta con contrato vigente con Nacional, pero de llegar a darse una oferta llamativa podría salir del club y justamente se habría comenzado a hablar de un supuesto interés del fútbol europeo con una de las revelaciones de la presente edición de la Champions League, FK Bodo de Noruega, y dos históricos de Italia como lo son Lazio y Sassuolo.

Aunque por el momento no se ha hecho oficial ningún tipo de oferta, Rengifo podría llegar a dejarle una millonaria cifra de dinero a Nacional, ya que actualmente está evaluado en 2.50 millones de Euros.

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¿Hasta cuándo tiene contrato Rengifo con Nacional?

Nacional no se guardó nada y le apostó a Rengifo desde siempre, por lo que recién se confirmó su llegada al club decidieron que su contrato sería extenso, razón por la cual lo firmaron hasta diciembre de 2028. Esta estrategia se planteó en busca de mantenerlo lo más posible en la institución para seguirlo formando y que su valor creciera para obtener una mayor ganancia en el futuro.

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¿Cómo le ha ido a Rengifo con Nacional?

El paisa de 21 años se convirtió en uno de los jugadores más importantes en el club desde que arribó a finales de 2025, habiendo sido este su primer club como futbolista profesional y en donde ya ha tenido la oportunidad de jugar 38 partidos, más de 2.000 minutos dentro del terreno de juego en los cuales se ha reportado con 10 tantos y ocho asistencias.