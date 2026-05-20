En la gran final de la Copa América 2021, como bien se sabe, se enfrentaron en la gran final la selección de Argentina y su similar de Brasil. Este choque es, sin lugar a dudas, el gran clásico del fútbol sudamericano y uno de los más importantes a nivel mundial.

Ney fue figura en la gran final

En ese partido, Neymar Jr., con actualidad en Santos de su país, fue la gran figura. El exjugador del PSG de Francia se colgó el equipo al hombre e hizo todo lo posible, lo que estaba en sus manos, para sacar como campeón al equipo de su país.



Sin embargo, como bien se sabe, la escuadra albiceleste de Lionel Andrés Messi y sus amigos se quedó con el tan anhelado título. Este trofeo fue un impulso enorme para que Argentina llegara en una muy buena forma a la Copa del Mundo de la FIFA de Qatar 2022.

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Neymar habló con cariño de Messi

Sobre ese encuentro en la gran final de la Copa América 2021, precisamente, se pronunció Neymar Jr. El jugador habló sobre el tema con el equipo de comunicaciones de la Copa Conmebol Sudamericana, torneo que disputa Santos de Brasil.



“Independientemente del equipo que vistas, del país que seas, todos son seres humanos, todos tienen sentimientos, alegrías, son amigos. Messi es el número 1 del fútbol, y yo tengo mi espacio en el fútbol. Esta foto significa mucho por eso: son dos tipos que pelearon por el título en la final, se dedicaron al 100% y, pospartido, logramos encontrar un momento de felicidad tanto para el tipo que fue campeón como para el tipo que fue derrotado”, manifestó Neymar, sin rodeos.

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Uno de los tridentes más temidos de la historia

Neymar Jr., en su declaración, hizo referencia a una reconocida foto en la que aparece junto a Lionel Andrés Messi y al mediocampista defensivo Leandro Paredes, que milita en Boca Juniors de Argentina. Paredes estuvo en PSG de Francia también.



Neymar Jr. y Lionel Messi, como es bien sabido, compartieron en FC Barcelona y en PSG de Francia. Ambos hicieron parte de uno de los tridentes más temidos de la historia con el centro delantero uruguayo Luis Suárez. Los sudamericanos marcaron la historia del conjunto culé.