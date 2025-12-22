Desde hace varios años, el arbitraje es uno de los grandes factores que condiciona bastante en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC). Cada vez más salen discusiones sobre las decisiones arbitrales, especialmente con perfiles como Luis Matorel, Bismarks Santiago, Nicolás Gallo y Jhon Hinestroza, quien fuera sancionado en los últimos días.

Vea también: Selección Colombia: ¿En qué posición del ranking FIFA terminó en 2025?

Experimentados como Wilmar Roldán y Andrés Rojas seguirán dando de qué hablar como los referentes dentro del arbitraje colombiano. Jhon Hinestroza fue borrado completamente después de un partido de cuadrangulares en diciembre de 2024 entre Once Caldas y Deportes Tolima.

Una mano sobre los últimos minutos a favor de Once Caldas que no fue dictaminada por Jhon Hinestroza ni tampoco fue avisada por Jhon Perdomo, encargado del VAR, terminó con una sanción de un año sin poder dirigir partidos. Justo cuando ya había cumplido con la penalización, la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dejó afuera al chocoano de por vida.

Ese mismo día que la Comisión Arbitral lo sancionó, también confirmaron la penalización para Nolberto Ararat que no podrá dirigir más en la Liga, Superliga, Copa y Torneo BetPlay. A su vez, tampoco podría ser tenido en cuenta para competencias internacionales.

NOLBERTO ARARAT FUE SANCIONADO DE POR VIDA

El 9 de marzo de 2025, Junior y Millonarios se enfrentaron en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Los barranquilleros se quedaron con la victoria de una manera polémica por decisiones arbitrales que dejaron en evidencia el mal arbitraje del FPC.

Sobre los 26 minutos, Millonarios sacó un centro buscando a Leonardo Castro. Yeferson Moreno lo empujó, y Leo se tiró como si estuviera en una piscina. Una exagerada reacción del delantero y Nolberto Ararat compró un penal inexistente. Sobre el último minuto, hubo otra infracción para Junior a Teófilo Gutiérrez que también fue polémica. Steven Rodríguez puso el gol de la victoria local.

Después de eso, Nolberto Ararat dejó de estar en la escena del fútbol. Pese a que dirigió cinco partidos entre julio y agosto, Ararat dejó de entrar en escena después y en septiembre, octubre, noviembre y diciembre no ha dirigido ningún partido.

Le puede interesar: Los 7 equipos de la Liga BetPlay que estrenarán técnico en 2026

Justamente, el mismo día que se conoció la sanción de por vida para el juez central Jhon Hinestroza, también salió a la luz que Nolberto Ararat no va a dirigir más en el FPC.

La cuenta Juzgando Jueces mantiene que, “NO VA MÁS. Otro más que se une a la lista de árbitros por fuera es Nolberto Ararat quien venía teniendo un muy bajo nivel. Fue retirado del panel y nunca más lo veremos en estadios de fútbol profesional”.









¿CON QUÉ RASERO MIDEN ESTAS DECISIONES?

Sin duda alguna, ante estas situaciones en las que sancionaron a dos árbitros centrales que no podrán volver a arbitrar en Colombia y a nivel internacional, hay que ver con qué rasero están midiendo estas decisiones.

Lea también: Santa Fe se arma para la Libertadores: renovación de referente es oficial

No es la primera vez que árbitros centrales en Colombia arman polémica con discutidas presentaciones en 90 minutos. Si bien la de Jhon Hinestroza dio para un año y que en la de Nolberto Ararat se vio claro que no eran penales, no son los primeros que han tenido errores arbitrales.









Por esta razón, la cuenta El VAR Central cuestionó después de conocer las sanciones para Jhon Hinestroza y Nolberto Ararat que, “sería bueno saber cómo toman estas decisiones en la Comisión Arbitral. Es decir, por qué con unos árbitros son tan estrictos y tajantes en sus errores y a otros les dejan pasar una, y otra, y otra, y otra”.