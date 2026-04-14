Leonel Álvarez no ha salido de Bucaramanga y sigue siendo su DT: hablaron desde el club

La novela entre Leonel Álvarez y Atlético Bucaramanga sigue dando de qué hablar en el Fútbol Profesional Colombiano, ya que su salida del club no se ha confirmado, aunque ya dejó de dirigir de manera oficial, tal como se vio en el marco de la fecha 16 de la Liga Betplay.

El 'leopardo' continúa su camino sin el estratega antioqueño y de hecho le fue mejor, ya que terminó goleando a Boyacá Chicó en el Américo Montanini. Una de las figuras en este encuentro fue justamente Fabián Sambueza, quien se reportó con doblete y se robó las miradas también tras unas contundentes declaraciones sobre lo que pasa con la salida de Leonel.

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Sambueza rompió el silencio sobre la salida de Leonel Álvarez

Atlético Bucaramanga ha complicado su entrada en el selecto grupo de los ocho primeros de la clasificación para poder entrar en los Play-Offs de la Liga BetPlay y las directivas de la institución bumanguesa habrían decidido no continuar con el estratega de 60 años.

Según se dio a conocer, la desvinculación del ex jugador de la Selección Colombia todavía no es un hecho debido al alto costo de la cláusula de la recisión de su contrato, la cual sería de tres meses de salario y este estaría rondando entre los 150 millones de pesos colombianos, por lo que lo más adecuado, económicamente hablando, sería mantenerlo hasta el final de su contrato.

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La desvinculación además sería un hecho, tal como se vio en el partido contra Boyacá Chicó en donde estuvo en el banquillo técnico Andrey Moreno, quien forma parte del cuerpo técnico del club y le habría dado un nuevo aire al equipo tras una contundente victoria 5-0 que dejó varias sensaciones encontradas, en especial por parte de Fabián Sambueza, quien fue claro con que no sabían que ocurría con el caso del estratega, pero estaba enfocado en la clasificación.

"No, no sabemos nada. Nosotros solamente nos enfocamos en hacer nuestro trabajo con el profe que esté a cargo y lo demás le corresponde a la junta directiva y al gerente deportivo, pero nosotros seguiremos luchando por la clasificación".

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Sambueza le dejó mensaje a Leonel Álvarez y puso en duda la relación que había en Bucaramanga

El mediocampista argentino volvió a jugar con el 'leopardo' tras una lesión causada en el duelo contra Santa Fe y regresó por todo lo alto marcando doblete, pero también sembrando una incógnita con respecto a la relación que había con Leonel Álvarez.

"Todo lo que le dio se lo digo a la persona de frente y si hay algo que me caracterizo toda la vida es que no me escondo de nadie, sean cosas buenas o sean cosas malas y lo digo por el hecho de que no podemos escondernos con una mascara, pero ahora lo bueno es que el equipo ganó y estamos felices".

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¿Cómo le fue a Leonel Álvarez con Bucaramanga?

Leonel arribó a Bucaramanga en 2025 tras su paso por Emelec de Ecuador y desde entonces tuvo la oportunidad de dirigir en 66 ocasiones, dejando un saldo de 28 victorias, 19 empates y 19 derrotas en más de un año en el cargo.