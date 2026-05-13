Leonel Álvarez pidió inesperado jugador para dirigir a Medellín

Las directivas del club estrían planeando una completa reestructuración para el segundo semestre, comenzando por el cuerpo técnico, el cual estaría encabezado por Leonel Álvarez, quien llegaría en reemplazo de Alejandro Restrepo tras su salida de Bucaramanga y el cual querría comenzar a reforzar su plantilla.

Para que el proyecto de Leonel inicie en el 'poderoso de la montaña' ha habido bastantes contratiempos por el tipo de contrato que tiene con Bucaramanga y el cual no lo ha dejado salir, pero también con respecto a la plantilla de jugadores, ya que una de sus principales peticiones habría sido continuar con Leyser Chaverra en su mando.

Leonel quiere que Chaverra se quede en Medellín

Leonel Álvarez todavía no es un hecho debido al alto costo de la cláusula de la recisión de su contrato, la cual sería de tres meses de salario y este estaría rondando entre los 150 millones de pesos colombianos, por lo que lo más adecuado, económicamente hablando, sería mantenerlo hasta el final de su contrato.

Sin embargo, el estratega antioqueño ya ha sido sondeado por algunos equipos del Fútbol Profesional Colombiano, entre ellos el propio Independiente Medellín, un viejo conocido de Leonel con el cual ya habría varias conversaciones adelantadas.

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Independiente Medellín no pasa por su mejor momento a nivel local e internacional, la interna del club también estaría bastante frágil y la relación con los hinchas cada día más afectada, por lo que la idea es contar con un técnico y referente colombiano de gran categoría como lo es Leonel Álvarez.

Para que este negocio se pueda concretar, el estratega de 60 años habría dado a conocer una serie de exigencias para asumir el cargo, en donde se encuentra la contratación de por lo menos seis jugadores y además la continuidad del lateral Leyser Chaverra.

¿Cómo le ha ido a Leyser Chaverra con Medellín?

El lateral de 29 años arribó al conjunto paisa tras su gran paso por Quindío y el cual llegó a replicar en Medellín, habiendo jugado, hasta el momento 143 partidos, más de 10.000 minutos en el campo de juego en donde ha tenido la oportunidad de anotar 14 goles y marcar cinco asistencias.

¿Cuándo termina contrato Leonel Álvarez con Bucaramanga?

Tras su llegada al cuadro bumangués a inicios de la temporada 2025, justo sobre el mes de marzo, Leonel Álvarez habría tomado la decisión de firmar un contrato que iría hasta diciembre de 2026, lo que podría facilitar la decisión de las directivas para continuar con él en el cargo debido a que no queda tanto tiempo por cumplirse de su respectivo contrato y los hinchas todavía sienten afinidad con él.