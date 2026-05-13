Pablo Repetto sentenció su futuro en Santa Fe luego de la victoria ante América

Se conocieron de manera oficial a los primeros dos semifinalistas de la Liga Betplay tras los partidos de vuelta que se jugaron justamente en Medellín y Bogotá, dejando a Atlético Nacional e Independiente Santa Fe clasificados tras golear a sus respectivos rivales en los últimos 90 minutos de la serie.

El cuadro 'cardenal' fue sólido protagonista de los cuartos de final tras rescatar un empate importante en el partido de ida, en el Pascual Guerrero, y llegando a rematar la serie en El Campín con un extraordinario 4-0 que reafirmó a Pablo Repetto como estratega de club a pesar de la gran cantidad de criticas que ha venido recibiendo a lo largo de su cargo.

Pablo Repetto se queda como técnico de Santa Fe

Independiente Santa Fe se confirmó como uno de lo semifinalistas tras dejar a América de Cali eliminado con un contundente marcador global de 5-1 y una sobresaliente participación de Hugo Rodallega, quien sorprendió al anotar triplete en el duelo de ida y de paso alcanzar los 300 goles como futbolista profesional.

El delantero de 40 años se llevó todas las miradas tras la lluvia de goles que desencadenó en El Campín, pero quien también se robó el protagonismo fue Pablo Repetto, ya que poco a poco los resultados se le han venido dando y está demostrando el por qué del apoyo masivo de Eduardo Méndez en su contratación.

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El estratega uruguayo comenzó con varias dudas en la zona del banquillo técnico del 'león', pero una serie de resultados positivos demuestran que ya encontró el equipo y la idea de juego que quería implementar, por lo que no se guardó nada y dijo que estaba cómodo en el club, por lo que continuaría dirigiendo a pesar de la cantidad de comentarios negativos que ha llegado a recibir por parte de la hinchada, en especial por los resultados en la Copa Libertadores.

"Me ha tocado dirigir equipos con historia y siempre confiamos en los jugadores y ellos en nosotros también. En la copa lamentablemente hemos hecho buenos partidos, sentíamos que estábamos cerca de lograr los tres puntos, pero hoy confirmamos cosas buenas que venimos haciendo, tenemos que seguir mejorando, pero viene el último tramo a nivel internacional y estamos a dos fases de lograr el próximo objetivo. No voy a buscar una revancha ni cobrar a nadie, todo lo contrario, yo entiendo al hincha, estamos juntos y vamos por esos objetivos juntos".

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Pablo Repetto también confirmó la actualidad del departamento médico

Tras obtener la clasificación a la siguiente instancia de la Liga Betplay, Repetto fue consultado con respecto a los jugadores que están en el departamento médico y que son importantes para el equipo, en especial para instancias definitivas de la competencia local y la Libertadores. Sin embargo, lo que dejó el técnico no fue alentador de cara a los futuros retos.

"A juan Quintero le deseamos una pronta recuperación ya que sufrió una lesión importante que lo va a marginar un tiempo de las canchas., seguramente será intervenido. Murillo, Yilmar y Lovera están entrenando normal y están cada vez mejor. Helibelton y Olivera tienen temas más delicados, hay que ver la evolución, pero seguro no van a estar para la próxima fase.