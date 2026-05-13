David González no se guardó nada tras la eliminación: “Nos destruyó”

Este martes 12 de mayo se disputó el segundo partido entre Independiente Santa Fe vs América de Cali después del empate a un tanto que habían dejado en el Estadio Pascual Guerrero. Los escarlatas brindaron una media hora pareja ante el cuadro bogotano, pero no pudieron aguantar por los errores propios.

Sin duda alguna, el héroe de la noche y de la clasificación fue Hugo Rodallega que marcó tres goles para el 4-0 definitivo y el 5-1 en el marcador global para Santa Fe. Nicolás Hernández ni Andrés Mosquera Guardia pudieron detener al delantero de 40 años, y, en el ataque, Adrián Ramos, Jhon Murillo y Tomás Ángel tampoco lograron impactar al arco cardenal.

A David González se le ha escapado la posibilidad de volver a una final y también se le acaban los argumentos para estar en fases finales, algo que perdió con el Medellín, con Deportes Tolima, Millonarios y ahora en el América de Cali. El fútbol dará oportunidades, pero no en este caso. El entrenador antioqueño puso la cara en la rueda de prensa tras la derrota.

“NOS DESTRUYÓ”; LA JUGADA QUE PUSO A SUFRIR A DAVID GONZÁLEZ VS SANTA FE

Una vez entró a la rueda de prensa David González después del doloroso 4-0 a favor de Santa Fe, el entrenador ex Millonarios puso la cara y afirmó que ningún club estaba mejor que el otro en la planeación y en el trámite del partido. Todo se rompió por una jugada puntual tras el error de Rafael Carrascal entregándole el balón a Nahuel Bustos que gestó el primer tanto de Hugo Rodallega.

“Ninguno de los dos equipos hacía mucho daño. El gol nos destruyó completamente”, indicó David González en la primera pregunta cuando lo cuestionaron por las sensaciones del partido. El entrenador antioqueño dejó claro que ese error fue el punto de inflexión para la victoria cardenal y para la mala cara escarlata.

Además de ese error, una mano en el área de América fue clave para decretar una pena máxima que Santa Fe no desaprovechó con Hugo Rodallega antes de terminar la primera etapa. David González mantuvo que, “el 2-0 al camerino fue tratar de reiniciar un poco, de alguna manera poder recomponer, y no pudimos”.

DAVID GONZÁLEZ Y SU FUTURO Y EL ANÁLISIS FINAL DEL PRIMER SEMESTRE

Aparte de la dolorosa caída, David González afirmó que siempre estuvieron en la parte alta, “arrancamos bien, siempre estuvimos en los ocho, en algunos momentos incluso estuvimos peleando por ser líderes del torneo, nunca salimos de ese grupo”.

Sobre el futuro dejó claro que todavía quedan cosas por disputar como la Copa Sudamericana, “estamos peleando la clasificación a la siguiente fase de Sudamericana. No llegar a una final es algo definitivamente no aceptable. Hay que recomponer el camino, hay que dedicarle toda la fuerza que tenemos a esos dos partidos de Copa Sudamericana y mirar al futuro”.

LOS PARTIDOS QUE LE QUEDAN AL AMÉRICA EN EL PRIMER SEMESTRE

Ya eliminados de la competencia local, David González sigue en el punto de mira de los aficionados y de los directivos por ese duro golpe que sufrieron. Un 4-0 inaceptable en esta fase final y que sigue estirando la mala racha en instancias definitivas del cuadro escarlata.

América no gana una estrella desde el 2020 y la afición ya no lo aguanta más. Le exigen a la directiva y al entrenador la posibilidad de pelear por esos trofeos. Sin opciones en el rentado local, le quedan dos juegos más de la Copa Sudamericana para seguir con vida.

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La ventaja de América es que definirán los dos partidos en condición de local enfrentando a Tigre en el Pascual Guerrero por la quinta fecha y en ese mismo estadio tendrán que recibir la visita del Macará para terminar la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Por ahora, el cuadro vallecaucano es segundo de su grupo con siete unidades, uno menos que el Macará. Tendrá que ganar los dos partidos para tomar el liderato y no complicarse en la aspiración de clasificar de manera directa.