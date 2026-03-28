Dudamel ya tiene el reemplazo de Pedro Gallese en Cali

Inicia una nueva jornada de la Liga Betplay y junto con ello dos de los principales protagonistas serán Deportivo Cali y Deportivo Pereira, dos escuadras que llegan necesitadas de puntos en la tabla de posiciones, aunque con un propósito en común alejarse de la zona del descenso.

El cuadro 'azucarero' es el que llega con una principal obligación tomando en cuenta que está empezando un nuevo proyecto de la mano de Rafael Dudamel, quien tomó una radical decisión en cuanto a la conformación de su plantilla, la cual no contará con Pedro Gallese, para enfrentar al cuadro 'matecaña'.

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Este será el reemplazo de Gallese en Cali

El arquero peruano Pedro Gallese, fichó este semestre por el Deportivo Cali y que en la primera convocatoria del brasileño Mano Menezes está incluido en la lista para enfrentar a Senegal y Honduras, el sábado 28 y martes 31 de marzo, respectivamente.

El arquero titular del conjunto ‘azucarero’ tendrá que viajar con su selección a territorio europeo para los partidos amistosos que estableció para esta doble fecha FIFA, duelo ante Senegal en París y luego contra Honduras en Leganés (España), así que seguro se perderá el partido del Deportivo Cali contra Deportivo Pereira por la fecha 14 de la presente Liga BetPlay pactado para el sábado 28 de marzo.

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Además, también se podría llegar a complicar para lo que será el partido del Cali contra Junior de Barranquilla, que se llevará a cabo el viernes 3 de abril y que corresponde a la fecha 15 del campeonato de fútbol colombiano por el largo viaje que tendría que hacer y el poco tiempo de readaptación.

Por lo pronto, Rafael Dudamel, en su tercer partido en el banquillo del equipo verdiblanco, ala no contar con la presencia del experimentado guardameta peruano, decidió darle el voto de confianza a Alejandro Rodríguez y al juvenil Santiago Mondragón, arquero de la categoría Sub-20 de los ‘azucareros’.

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¿Cómo llega Cali ubicado en la tabla de posiciones de la Liga Betplay?

El cuadro 'azucarero' se instaura en la casilla 12 de la Liga Betplay con tan solo 16 puntos, con un rendimiento irregular tras la llegada de Dudamel, el cual ha sumado un empate y una derrota, dejando en riesgo la clasificación, pero también la zona del descenso.