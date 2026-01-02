Mientras los clubes se preparan para el arranque de la temporada 2026, el fútbol profesional colombiano sigue recibiendo evaluaciones que permiten medir su nivel en el contexto continental. Esta vez, un informe internacional volvió a ubicar a la Liga BetPlay dentro de un grupo destacado en América, gracias a una de sus principales características, la intensidad.

El ranking del CIES y el lugar del fútbol colombiano

El CIES Football Observatory publicó un estudio comparando las principales ligas del continente a partir de un indicador clave, la distancia recorrida a alta intensidad por jugador durante un partido. Para este análisis, se tuvieron en cuenta únicamente los desplazamientos por encima de los 20 km/h durante al menos un segundo, un dato que refleja el ritmo de juego, la presión y las transiciones rápidas.

Bajo este criterio, la Liga BetPlay se ubicó en el quinto lugar de América, con un promedio de 574 metros de alta intensidad por futbolista en 90 minutos, un registro que confirma la exigencia física del campeonato colombiano.

Las ligas que superan a la colombiana en intensidad

Aunque el fútbol colombiano aparece bien posicionado, el informe también deja claro que hay torneos con un mayor nivel físico. La MLS de Estados Unidos lidera el ranking con 695 metros, seguida por el Brasileirao (653 m) y la Liga Argentina (629 m). En el cuarto lugar aparece la Liga MX con 592 metros, superando por poco a Colombia.

Estos datos ayudan a explicar por qué muchos jugadores colombianos logran adaptarse con rapidez a ligas como la mexicana o la estadounidense, donde la intensidad también es un factor determinante.

La Liga BetPlay cerró 2025 consolidándose como uno de los campeonatos más intensos de América, ubicándose dentro del top 5 continental según el CIES. Aunque todavía está por detrás de potencias como la MLS, Brasil y Argentina, el fútbol colombiano confirma que su ritmo y exigencia física siguen siendo una de sus principales fortalezas de cara a la nueva temporada.