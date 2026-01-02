Junior sufre una dura salida: Jugador fue clave en el titulo

Junior de Barranquilla comienza a mover su plantilla de cara a un exigente 2026 y en medio del armado del nuevo proyecto deportivo, uno de los futbolistas extranjeros del plantel campeón confirmó oficialmente su adiós al club a través de un mensaje cargado de gratitud.

Javier Báez se despide del Junior campeón

El defensor central Javier Báez anunció su salida de Junior luego de finalizar su contrato el 31 de diciembre de 2025. A través de sus redes sociales, el zaguero dejó claro que su paso por el club, aunque corto, fue especial tanto a nivel deportivo como personal.

“Después de 49 partidos y 5 goles se termina una etapa muy linda”, escribió Báez, agradeciendo de manera especial a la hinchada por el apoyo constante y por convertir el Metropolitano en una verdadera caldera durante las finales que culminaron con el título de Liga BetPlay 2025-II.

Mensaje de gratitud y cierre de ciclo

El defensor también tuvo palabras de reconocimiento para la directiva, el cuerpo técnico y todos los integrantes del club, resaltando el trato recibido desde su llegada. Además, destacó el valor del grupo humano que encontró en el camerino y el hecho de irse con un campeonato bajo el brazo.

En su despedida, Báez dejó un mensaje que conectó con la identidad del club, recordó que los jugadores son pasajeros, pero que Junior y su gente permanecen, asegurando que los campeones siempre quedan en la memoria del hincha.

Con la salida de Javier Báez, Junior empieza a despedir piezas importantes del equipo campeón mientras se prepara para afrontar la Liga, la Copa Libertadores y la Superliga 2026. El defensor se va dejando huella y gratitud, cerrando un ciclo exitoso en Barranquilla y abriendo la puerta a nuevos movimientos en el mercado tiburón.