Es oficial: Hay nuevo club en Colombia y llega al torneo BetPlay

El fútbol profesional colombiano arranca 2026 con una novedad que marca un punto de quiebre en la segunda división. Un nuevo escudo, una nueva ciudad y un proyecto que promete iniciar desde cero su camino en el balompié nacional.

Independiente Yumbo, el nuevo inquilino del FPC

Este jueves se hizo oficial la creación de Independiente Yumbo, club que tomará la ficha de Dimayor del Atlético Huila, institución que entrará en una pausa indefinida dentro del fútbol profesional. El nuevo equipo tendrá como sede la ciudad de Yumbo, en el Valle del Cauca, y disputará sus partidos como local en el estadio Raúl Miranda.

La plantilla que venía actuando con Atlético Huila pasará a integrar este nuevo proyecto deportivo, que competirá desde el inicio en el Torneo BetPlay 2026-I. A través de sus redes sociales, el club confirmó su nacimiento con un mensaje simbólico: “Hola Yumbo y Valle del Cauca. Juntos escribiremos una nueva historia en el Fútbol Profesional Colombiano”.

El traslado del Huila y el objetivo del ascenso

La mudanza se dio luego de que los propietarios de Independiente del Valle, quienes adquirieron al Atlético Huila, decidieran salir de Neiva ante la imposibilidad de utilizar el estadio Guillermo Plazas Alcid. Los símbolos históricos del club opita, escudo, banderas y demás, quedaron en manos de un empresario local, mientras que el plantel deportivo se trasladó al Valle.

Independiente Yumbo debutará oficialmente ante Atlético FC de Cali en la primera fecha del Torneo BetPlay, con un objetivo claro desde su nacimiento: pelear por el ascenso a la Liga BetPlay y consolidarse rápidamente en el FPC.

Con la aparición de Independiente Yumbo, el fútbol colombiano suma un nuevo protagonista en 2026. El club inicia su historia con ilusión, un proyecto ambicioso y el desafío de ganarse un lugar en la B, en un año que marcará el primer capítulo de una institución que busca dejar huella desde su debut.