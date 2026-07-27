Tabla de posiciones de Liga BetPlay Femenina: definidas seis clasificadas anticipadamente

La Liga BetPlay Femenina volvió a dar de qué hablar con la fecha 14. A falta de dos jornadas para terminar la fase regular del torneo colombiano, ya se han definido algunos clubes que ya están de manera anticipada en los cuadrangulares semifinales para pelear por el título.

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Tras la Copa del Mundo, Atlético Nacional y Deportivo Cali ya estaban en las primeras dos casillas de la tabla de posiciones que les permitirán a ambas escuadras ser cabeza de grupo en los cuadrangulares, y, además, tener la ventaja deportiva de definir las semifinales, y, en caso de llegar a la final, en condición de local.

Este lunes 27 de julio terminó la fecha 14 de la Liga BetPlay Femenina 2026 a la espera de disputar las dos últimas jornadas que sellarán a las ocho clasificadas. Estos resultados ya dejaron a varias instituciones en la siguiente fase, dado que se han hecho insuperables en puntos.

RESULTADOS DE LA FECHA 14 DE LA LIGA BETPLAY FEMENINA

La jornada 14 de la Liga BetPlay Femenina terminó este lunes 27 de julio con vibrantes partidos y con resultados que decidieron eliminaciones, y, en otros casos a clasificadas para los cuadrangulares semifinales. Además, hubo clásicos entre Deportivo Cali vs América de Cali, Medellín vs Nacional e Internacional de Bogotá vs Fortaleza.

Del viernes 23 de julio al lunes 27 se jugaron todos los partidos de la fecha 14. La jornada comenzó justamente con el clásico vallecaucano entre Cali y América, y terminó con otro derbi entre Internacional y Fortaleza. Así las cosas, estos fueron los resultados:

Deportivo Cali 1-0 América de Cali

Medellín 1-3 Atlético Nacional

Atlético Bucaramanga 3-0 Llaneros

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Inter de Palmira 1-1 Orsomarso

Junior 0-0 Millonarios

Santa Fe 0-1 Real Santander

Deportivo Pasto 4-1 Once Caldas

Internacional de Bogotá 1-0 Fortaleza

TABLA DE POSICIONES Y PRIMERAS CLASIFICADAS PARA CUADRANGULARES

1. Atlético Nacional | 36 puntos | +22 DG

2. Deportivo Cali | 35 puntos | +24 DG

3. Millonarios | 29 puntos | +21 DG

4. América de Cali | 29 puntos | +15 DG

5. Santa Fe | 25 puntos | +13 DG

6. Internacional de Bogotá | 25 puntos | +6 DG

7. Internacional de Palmira | 22 puntos | -3 DG

8. Independiente Medellín | 19 puntos | +3 DG

9. Orsomarso | 16 puntos | 0 DG

10. Fortaleza | 13 puntos | -9 DG

11. Llaneros | 13 puntos | -15 DG

12. Junior | 12 puntos | -10 DG

13. Atlético Bucaramanga | 11 puntos | -21 DG

14. Real Santander | 10 puntos | -15 DG

15. Once Caldas | 7 puntos | -17 DG

16. Deportivo Pasto | 6 puntos | -13 DG

Con esta tabla de posiciones, a falta de dos fechas para que termine la fase regular, Atlético Nacional y Deportivo Cali ya son cabeza de grupo y sellaron las primeras clasificaciones. Millonarios, América de Cali, Santa Fe e Internacional de Bogotá ya tendrían listas sus clasificaciones.

Pasa que Santa Fe e Internacional de Bogotá tienen 25 puntos, y atrás está Internacional de Palmira con 22 unidades. A falta de dos partidos, alguno de estos dos clubes bogotanos podría quedar eliminados, pero la diferencia de gol de cardenales y de Inter les ayudaría para ya estar dentro de los cuadrangulares.

Internacional de Palmira todavía tiene la oportunidad de clasificar. La pelea será entre las palmireñas, Medellín y Orsomarso por los últimos puestos de clasificación para los cuadrangulares semifinales.

ASÍ SE JUGARÁ LA FECHA 15 DE LA LIGA BETPLAY FEMENINA

Viernes 31 de julio

Fortaleza vs Medellín | Estadio Metropolitano de Techo | 5:00 P.M.

Sábado 1 de agosto

Nacional vs Deportivo Cali | Estadio Cincuentenario | 3:00 P.M.

Real Santander vs Orsomarso | Estadio Villa Concha | 3:30 P.M.

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Domingo 2 de agosto

Once Caldas vs Internacional de Palmira | Estadio Palogrande | 3:00 P.M.

Millonarios vs Santa Fe | Estadio Metropolitano de Techo | 3:00 P.M.

Pasto vs Internacional de Bogotá | Estadio Municipal de Ipiales | 3:00 P.M.

América de Cali vs Llaneros | Estadio Pascual Guerrero | 8:15 P.M.

Lunes 3 de agosto

Junior vs Atlético Bucaramanga | Estadio Romelio Martínez | 4:00 P.M.