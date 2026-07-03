A Junior se le cae refuerzo que tenía en carpeta Alfredo Arias; el jugador definió su equipo

Junior de Barranquilla comenzó oficialmente los trabajos de pretemporada pensando en el objetivo de volver a conquistar el título de la Liga BetPlay, en esta oportunidad en el segundo semestre de 2026.

A pesar de que el deseo del director técnico Alfredo Arias era el de darle continuidad a la mayoría de la nómina que se quedó con la estrella del primer semestre de 2026, hay algunos jugadores que no seguirán defendiendo la camiseta rojiblanca.

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Según se ha conocido, futbolistas como Lucas Monzón, Jhon Navia, Harold Rivera y Carlos Bacca no continuarían en Junior.

De igual manera, otros elementos como Jhomier Javier Guerrero, Jesús David Rivas y Yimmi Chará no tienen asegurada su permanencia en el club.

A Junior se le cae refuerzo

Teniendo en cuenta la salida de Lucas Monzón, Junior de Barranquilla emprendió la búsqueda de un nuevo defensor central para que compitiera por la posición con Daniel Rivera, Jean Carlos Pestaña y Jermein Zidane Peña.

Uno de los nombres por los que empezó gestiones el equipo 'rojiblanco' fue el de Andrés Alarcón, quien se destacó en el Fútbol Profesional Colombiano con las camisetas de Deportivo Pasto y Patriotas, que para el primer semestre de 2026 dio el salto a Europa para jugar en el FC Dynamo Majachkalá de Rusia.

A pesar del interés de Junior, Alarcón tomó la decisión de continuar en Europa, por lo que FC Dynamo Majachkalá llegó a un acuerdo con Patriotas para hacerse permanentemente con los servicios del zaguero barranquillero.

Junior buscará otro defensa

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Teniendo en cuenta la dificultada para fichar a Andrés Alarcón, desde Junior se intensificaron las gestiones para contratar a un nuevo defensa central.

El propio director técnico Alfredo Arias dio a conocer que en carpeta tiene nombres de zagueros que podrían ocupar plaza de extranjero, principalmente con perfil izquierdo.