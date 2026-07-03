Alfredo Arias dio a conocer el mejor refuerzo que pidió para Junior en el segundo semestre de 2026

Junior de Barranquilla comenzó oficialmente los trabajos de pretemporada para disputar la Liga BetPlay-II y la Copa BetPlay. En el inicio de los entrenamientos, el equipo 'rojiblanco' se planteó como gran objetivo lograr el tricampeonato, ya que se ha alzado con el título en el segundo semestre de 2025 y en el primero de 2026.

Alfredo Arias y el mejor fichaje que puede tener Junior

En los primeros días de pretemporada, Alfredo Arias, director técnico de Junior, dejó claro cuál sería el mejor refuerzo que tendría el equipo para afrontar la actividad de segundo semestre de 2026.

Arias explicó que su principal pedido a los directivos es garantizar la continuidad de la mayoría del plantel que logró el título.

"Pero yo creo que el mejor fichaje que vamos a hacer este año es conservar la mayor cantidad posible del plantel que salió bicampeón. La vez anterior quisimos hacer lo mismo y no pudimos. Se fueron jugadores muy importantes como Báez, Didier, Tití y Enamorado", afirmó Alfredo Arias en diálogo con El Heraldo.

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El entrenador 'rojiblanco' también aseguró que sí espera la incorporación de nuevos jugadores que potencien algunas falencias que podría tener el equipo.

"Ahora bien, eso no significa que no vayamos a incorporar jugadores. Primero debemos ver qué cupos quedan disponibles. Tenemos prioridades por posiciones y, si aparece un jugador que satisfaga al club y al cuerpo técnico, lo traeremos", dijo.

Alfredo Arias describió cuáles son los jugadores que quiere para completar el plantel de Junior en el segundo semestre de 2026.

"Pero quiero jugadores para Junior, futbolistas con hambre de gloria. Que vengan con ganas de competir, de correr, de atacar y de mantener la identidad que tuvo este equipo durante los dos campeonatos. Si solo viene un jugador porque es famoso, porque fue una gran figura o porque tiene un gran nombre, yo diría que mejor no", explicó.

Jugadores que pidió Alfredo Arias

Finalmente, Alfredo Arias también confirmó que Junior está en búsqueda de un defensa central, teniendo en cuenta que al uruguayo Lucas Monzón se le terminó el contrato y este no será renovado.

Por otro lado, el estratega está a la espera de un delantero que compita por la posición con Luis Fernando Muriel y Guillermo Paiva.