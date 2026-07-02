Junior de Barranquilla, uno de los clubes más grandes del fútbol profesional colombiano, se prepara para lo que será el inicio de la liga colombiana del segundo semestre del año, en la que espera ser protagonista.



El equipo dirigido por el uruguayo Alfredo Arias, como bien se sabe, se coronó como campeón de la liga del primer semestre. En la gran final, el tiburón venció a Atlético Nacional de Medellín.

Lea también Junior prepara la compra de otro jugador de un rival de la Liga Betplay

Junior quiere defender el trofeo

Para defender el título, tarea que no será para nada sencilla, Junior de Barranquilla deberá hacer un muy buen mercado de fichajes. Y ya que se habla de la ventana de pases, en las últimas horas se conoció el nombre de un jugador que saldría del club.



Se trata del mediocampista Harold Rivera. El exjugador de Independiente Santa Fe de Bogotá y América de Cali seguiría su carrera en otro club. Habrá que esperar para conocer si el siguiente equipo de Rivera es del FPC o del balompié internacional.

El jugador que se iría

“En una alta probabilidad, Harold Rivera, quien aún tiene contrato vigente con Junior FC, no continuará en la institución para lo que resta del 2026”, contó Felipe Lucero, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

Las próximas horas serán más que importantes para conocer si, finalmente, Harold Rivera se irá del Junior de Barranquilla. Otro de los que se van es, por ejemplo, el defensa central uruguayo Lucas Monzón, quien tiene 24 años.

Monzón también se iría

“El sueño es el tricampeonato, conseguir lo que nunca se ha logrado en el club. Lo de Monzón, parece que no se podrá contar con él. Lo de Bacca será una decisión de las directivas”, manifestó, sin tapujos, el director técnico.



Los hinchas del conjunto rojo y blanco esperan que este, en los próximos días, anuncie los fichajes para la liga colombiana del segundo semestre del año. Se espera una contratación rimbombante.







