Atlético Nacional comienza a reordenar su plantilla de cara a la temporada 2026 y el mercado de fichajes ya empieza a dejar movimientos importantes. Marino Hinestroza no será el único en salir del club verdolaga, este viernes se confirmó otra transferencia al exterior, esta vez rumbo a Uruguay.

Se trata del delantero Facundo Batista, quien dejará Nacional para regresar a su país y vestir la camiseta de Peñarol, en una operación que marca un nuevo ajuste en la nómina del vigente campeón de la Copa BetPlay.

Facundo Batista regresa a Uruguay

El atacante uruguayo, que llegó a Medellín tras una inversión considerable, nunca logró consolidarse en el frente de ataque del equipo. A pesar de las expectativas que generó su fichaje desde Europa, Batista quedó relegado al banco de suplentes y terminó fuera de los planes del cuerpo técnico encabezado por Diego Arias.

“El acuerdo está cerrado. Facundo Batista vuelve a Peñarol. El club compró un porcentaje de su pase a Atlético Nacional y firmará contrato por tres años”, informó el periodista César Luis Merlo.

La salida permitirá a Nacional recuperar parte de los 1.5 millones de dólares invertidos por el delantero, dinero que la dirigencia planea destinar a la búsqueda de un nuevo atacante que compita directamente con Alfredo Morelos.









Los números y la despedida del delantero

Facundo Batista se marcha de Atlético Nacional con un título en su palmarés, la Copa BetPlay. Durante el segundo semestre disputó 24 partidos, la mayoría ingresando desde el banco, y anotó cuatro goles. En total, acumuló 647 minutos en todas las competencias, una cifra baja para el rol y el costo de su fichaje.

El propio jugador ya había anticipado su salida tras la final de Copa. “Hoy fue mi último partido acá en Nacional. Con mi familia estamos analizando separarnos, pero lo importante es que levantamos una copa”, declaró en su momento. Pese a las críticas, Batista se mostró agradecido por su paso por el fútbol colombiano y cerró su etapa con un título.

La lista de salidas en Nacional

Con la partida de Batista, Atlético Nacional sigue ajustando su plantilla mientras define su proyecto deportivo para 2026. Aunque todavía no está confirmada la continuidad de Diego Arias en el banquillo, la dirección deportiva ya tomó decisiones clave sobre varios jugadores.

Hasta ahora, las bajas confirmadas y encaminadas son:

•Joan Castro (regresa a Internacional de Bogotá)

•Billy Arce (regresa a Santos)

•Facundo Batista (transferido a Peñarol)

•Marino Hinestroza (negociación avanzada, Boca Juniors es el principal interesado)

•Camilo Cándido (fin de préstamo)

Atlético Nacional empieza a mover sus fichas con anticipación, consciente de que el armado del plantel para 2026 será determinante para sostener el protagonismo local y volver a competir con fuerza en el plano internacional.