Adrián Ramos recomendó a un jugador de América a otro club del FPC: fichaje está por caer

Terminó la Liga BetPlay de manera anticipada para el América de Cali que no pudo clasificar para las semifinales, ni mucho menos para una final que exigen los hinchas. Desde el 2020, los escarlatas no llegan a pelear un título en el Fútbol Profesional Colombiano y los ánimos de aficionados ya empiezan a llegar al límite.

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América de Cali necesita pelear en el segundo semestre de la Liga BetPlay con la urgencia de llegar lejos en el todos contra todos y en los cuadrangulares semifinales. Todavía no hay confirmación del futuro de Adrián Ramos y de otros jugadores, pero ‘Adriancho’ ya se empieza a mover en otras facetas.

Adrián Ramos volvió a ganarse la confianza de los aficionados desde que regresó al campo de juego con el cuadro escarlata y les respondió a las críticas pidiendo perdón a toda una exigente hinchada después de las eliminaciones de la Copa Sudamericana y de la Liga BetPlay 2026-I. Esa posible faceta nueva de Ramos inició con una recomendación a un club del FPC.

EL JUGADOR DEL AMÉRICA QUE ADRIÁN RAMOS RECOMENDÓ A UN CLUB DEL FPC

De acuerdo con la información de Mariano Olsen, Adrián Ramos se puso en modo de recomendación en la Liga BetPlay para un club del balompié colombiano. Se trata del arquero del América de Cali, Luis David Quintero, de 28 años y que no ha contado con la mayor regularidad en el equipo vallecaucano. El nacido en Santander de Quilichao podría probarse en Boyacá Chicó.

Luis David Quintero es un arquero de 28 años que lleva mucho proceso en América de Cali sin poder sumar mucha regularidad en cancha relegado por varios guardametas internacionales que ha tenido en el último tiempo el cuadro escarlata y Jorge Soto.

El guardameta llegó en 2019 al primer equipo de América, pero no pudo tener muchos minutos en cancha. Solo estuvo en dos partidos, uno en el primer semestre del 2025 y uno en el segundo de ese mismo año. Recibió tres goles en esos dos encuentros en los que pudo atajar.

A sus 28 años, Luis David está sin club y Adrián Ramos se acordó de él para recomendarlo al Boyacá Chicó. Por ahora, el guardameta está entrenando con el cuadro boyacense pensando en poder figurar dentro de la nómina para este segundo semestre.

Por ahora no hay nada confirmado con la presencia o no de Luis David Quiñones en el cuadro de Tunja, pero podría ser una de las grandes novedades en este segundo semestre de la Liga BetPlay. En estos momentos solo entrena con la institución a la espera de novedades con su futuro.

ADRIÁN RAMOS Y SU FUTURO CON EL AMÉRICA DE CALI

Con 40 años encima, Adrián Ramos podría replantear su futuro después de las infortunadas eliminaciones, primero, de la Liga BetPlay 2026-I y segundo, por la Copa Sudamericana en la que no pudieron llegar lejos en el torneo internacional.

Ante estas eliminaciones y por su veteranía, Adrián Ramos fue consultado por su futuro y sus próximos pasos en el segundo semestre, “si buscara un escenario ideal para salir, habría sido en 2020 cuando fui campeón. El hincha siempre quiere ganar y ser campeón, y yo entiendo que por lo que he hecho esperan mucho. La carrera es mía y sé cuándo tengo que tomar una decisión”.

Posteriormente, también afirmó que, “siempre voy a asumir mi responsabilidad como jugador de América, las consecuencias que vengan, los elogios o las palabras que no queremos escuchar”. Un mensaje directo en el que no confirma su continuidad, pero tampoco confirma que se vaya a ir antes del segundo semestre de Liga BetPlay.