Este sábado 25 de abril, se llevará a cabo uno de los partidos más importantes de la primera división del fútbol profesional colombiano. Se trata del clásico del Valle del Cauca. Deportivo Cali y América de Cali se van a ver las caras en el estadio del conjunto 'azucarero' por la jornada número 18 de la liga colombiana del primer semestre del año. El todos contra todos está llegando a su final.



El equipo dirigido por David Salvador González arriba a este compromiso clasificado a la siguiente ronda del torneo, en la quinta casilla de la tabla de posiciones y con 30 puntos acumulados.

Cali necesita ganar

Por su parte, los entrenados por el venezolano Rafael Dudamel llegan al cotejo con la obligación de ganar para estar cerca de la clasificación a los cuartos de final. Cali es décima con 23 unidades.



De cara al clásico caleño, en conferencia de prensa, se pronunció el experimentado centro delantero Adrián Ramos, referente del conjunto ‘escarlata’. El atacante afirmó que el duelo será como una final.

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Palabras de Adrián

“Este clásico despierta demasiadas expectativas para nosotros. Vamos a empezar a jugarnos las finales desde este partido (con el Cali) para ir avanzando e ir dejando equipos atrás y lograr el objetivo trazado en finales”, manifestó el jugador que tuvo un largo paso por el fútbol de Alemania.



Aunque Adrián Ramos no es el titular habitual en América de Cali, cumple un rol muy importante, pues es el líder del plantel. Seguramente, sea cual sea su rol en el clásico caleño, marcará la diferencia.

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David habló

Además de Ramos, de cara al juego también habló el DT. “Los que se han mantenido fijos han sido Rafael Carrascal y Josen. La importancia de ellos la conocemos; hemos intentado meter en ese ritmo a Carlos Sierra y para este partido analizaremos esas cargas porque son los que más minutos tienen”, dijo David.



“En Deportivo Cali están necesitados, solo les sirve la victoria para seguir con posibilidad en la última fecha. Tendremos las herramientas necesarias para cualquier escenario”, añadió.