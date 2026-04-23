América acabó la espera y clasificó a Play-Offs: victoria en Bogotá vs Fortaleza

Por partido pendiente de la Liga BetPlay 2026-I, Fortaleza y América de Cali se pusieron al día en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá. El juego no se pudo disputar como estaba definido en el calendario de la quinta jornada por el gramado del recinto deportivo que estaba en malas condiciones.

Aunque Fortaleza tuvo las primeras opciones llegando con remates de larga distancia que atajó Jorge Soto, el América, contagiado por un estadio repleto de hinchas escarlatas con 24,000 almas apoyando a la institución vallecaucana lograron reponerse y marcar para sellar la clasificación al llegar a 30 unidades.

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Infortunadamente para el clásico vallecaucano de la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-I, América no podrá contar con el poderío goleador de Daniel Valencia. El delantero ecuatoriano se fue expulsado en una acción que se pudo haber revisado en el VAR, pero Luis Matorel no utilizó la herramienta y se mantuvo con la roja para el atacante.

SOTO LO EVITÓ Y AMÉRICA SE FUE AL DESCANSO CON TRIUNFO

La propuesta inicial en el partido fue de Fortaleza que intentó acercarse al arco del América con una jugada colectiva que finalizó Richardson Rivas y una atajada de Jorge Soto para ganarse la confianza de la hinchada. América no reaccionaba, le prestaba la pelota al cuadro local que inquietó continuamente.

De hecho, a los 11 minutos, Jhon Velásquez recibió afuera del área, enganchó y sacó un remate raso que pegó en el palo. Luego fue el turno para Andrés Juan Arroyo que sacó un disparo potente que picó sobre el suelo y Jorge Soto volvió a rechazar el peligro.

La primera opción del América de Cali fue sobre los 24 minutos en una jugada colectiva entre Yeison Guzmán, Tomás Ángel y Brayan Correa que le devolvió la pelota a Ángel entrando solo en el área y definiendo sin marca para romper el arco de Miguel Silva.

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Cuatro minutos después de la apertura del marcador, un centro de Yeison Guzmán que buscaba a Daniel Valencia terminó en una infracción del ecuatoriano que levantó la pierna e impactó a un rival en el brazo. Luis Matorel expulsó al atacante dejando al América con diez jugadores para afrontar más de sesenta minutos restantes.

Sin embargo, Fortaleza no pudo traducir esa superioridad numérica en acciones de gol. En un momento de confusión en el mediocampo, Yeison Guzmán robó una pelota, se plantó frente a Miguel Silva y picó la pelota por encima del venezolano, pero el travesaño salvó todo.

DESCUENTO TARDÍO DE FORTALEZA QUE NO PRIVÓ LA VICTORIA DEL AMÉRICA

Entrando al segundo tiempo, América tampoco sufrió bastante, por lo menos no en los primeros minutos. De hecho, los escarlatas volvieron a atacar con un intento de Brayan Correa que entró al área, y, ante un toque sutil cayó en el suelo. Luis Matorel pitó penal que Yeison Guzmán ejecutó poniendo el segundo.

Los últimos minutos, Fortaleza sí intentó acercarse al marcador con un disparo de Andrés Juan Arroyo que pegó en el palo. Luego, un cabezazo de Juan Sebastián Herrera que Jeferson Medina bloqueó con la mano y la empujó al fondo. El tanto fue inválido por la mano.

Sobre el final, Fortaleza logró el descuento con un balón largo de Sebastián Navarro para Andrés Arroyo que controló y de cabeza con puerta vacía marcó el gol para acercarse. Sin embargo, no fue posible y América selló la clasificación con la victoria.

¿QUÉ VIENE PARA FORTALEZA Y AMÉRICA DE CALI EN LAS DOS FECHAS QUE RESTAN?

Con este resultado, Fortaleza se quedó sin opciones de pelear por la clasificación. Podía llegar a 28 unidades y esperar otros resultados que le dieran la mano para poder estar en los Play-Offs. No fue posible con esta derrota. Ahora tendrán que visitar al Deportivo Independiente Medellín y luego recibir al Bucaramanga.

Por su parte, América llegó a los 30 puntos que sellan de manera anticipada la clasificación para los Play-Offs. Tuvieron que esperar y sufrir, pero ya están tranquilos en la siguiente instancia. En la fecha 18, los escarlatas visitarán al Deportivo Cali en el clásico vallecaucano y finalizarán contra el Deportivo Pereira en el Pascual Guerrero.