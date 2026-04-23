"Grande solo uno": Jugador de América calienta el clásico ante Cali

El clásico vallecaucano entre Deportivo Cali y América, programado para este sábado 25 de abril por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-I, comenzó a jugarse fuera de la cancha. La previa ha estado marcada por provocaciones y tensión entre integrantes de ambos equipos.

Cavadía le tiró a América y a Andrés Arroyo

Uno de los focos de la polémica es José Cavadía, futbolista del América, quien publicó en su cuenta de Instagram una fotografía acompañada del mensaje “Grande solo uno”, en lo que fue interpretado como una provocación hacia su rival de patio.

El mensaje no solo estaría dirigido al Deportivo Cali como institución, sino también al mediocampista Andrés Arroyo, quien recientemente protagonizó un episodio que avivó la rivalidad entre ambos bandos.

Todo se remonta al partido del pasado 22 de abril, cuando América venció 1-2 a Fortaleza. En ese compromiso, Arroyo anotó el descuento y celebró emulando a un fantasma, en alusión al paso del conjunto escarlata por la segunda división del fútbol colombiano.

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La acción no cayó bien en el entorno americano, especialmente en Cavadía, quien al final del partido fue a buscar a Arroyo para encararlo. La situación estuvo cerca de escalar, pero fue controlada por jugadores de ambos equipos.

Como consecuencia de ese altercado, Cavadía terminó expulsado, lo que añade otro ingrediente a la previa del clásico, en el que la tensión parece estar garantizada desde antes del pitazo inicial.

Así llegan Cali y América al clásico

En lo deportivo, América ya aseguró su clasificación a los playoffs, pero busca mejorar su posición en la tabla, mientras que el Cali aún pelea por meterse entre los ocho mejores, por lo que el clásico representa una oportunidad clave para mantenerse en la lucha por un cupo en la siguiente fase.

El partido se disputará a las 6:00 p. m. en el estadio Deportivo Cali, en un ambiente que promete ser caliente tanto dentro como fuera del campo, con una rivalidad histórica que suma un nuevo capítulo cargado de picante.