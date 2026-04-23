Tomás Ángel le mandó contundente mensaje a la hinchada del América

El compromiso se llevó a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá. Aunque Fortaleza ofició como local, la hinchada que llenó el principal escenario deportivo de la capital del país fue la del ‘escarlata’.



Fue un compromiso entretenido de principio a fin y tuvo un total de tres goles. América de Cali se impuso y terminó ganando 2 tantos a 1. Los aficionados gozaron de un verdadero espectáculo.

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Los autores de los goles

El delantero Tomás Ángel y el mediocampista ofensivo Yeison Guzmán marcaron los goles de la escuadra del Valle del Cauca, mientras que Andrés Arroyo convirtió para el equipo capitalino.



Andrés Arroyo, cabe mencionar, después de su tanto, celebró haciendo el gesto de fantasma, haciendo referencia a que el América de Cali tiene la mancha de la segunda división. Los caleños pasaron varios años en la B.

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Los caleños clasificaron

Con la victoria, es de resaltar, América de Cali llegó a 30 puntos y certificó su clasificación a los cuartos de final de la primera división del fútbol profesional colombiano.



Tras el juego, Tomás Ángel atendió a la prensa y zona mixta y en una de las preguntas le consultaron sobre qué se le puede decir al hincha del ‘escarlata’ que está ilusionado con el título.

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Palabras de Tomás

El exjugador de Atlético Nacional de Medellín, de manera contundente, le envió un mensaje a los aficionados de la institución y este tiene que ver con la presencia de los mismos en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.



La hinchada del América lleva muchos partidos de local sin llenar el escenario. “Claro que sí, que nos acompañen. Que llenen el estadio, que eso nos ayuda un montón”, expresó el atacante. Habrá que esperar para conocer si los aficionados del América de Cali llenarán el Pascual Guerrero en las finales. Esto, sin lugar a dudas, sería un plus más que importante.