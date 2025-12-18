Alcalde de Medellín reaccionó a disturbios en Copa BetPlay: “Tendrán consecuencias”

La final de la Copa BetPlay tuvo el protagonismo de los dos clubes de Medellín. Los ‘Poderosos’ igualaron sin goles en la primera final ante su acérrimo rival y en el segundo partido, la victoria fue en condición de visitante de Atlético Nacional con un solitario tanto de Andrés Felipe Román.

Infortunadamente, lo que parecía una fiesta de dos hinchadas que se comportaron a la altura en la mayoría del juego, terminó en una vergüenza por los desmanes que se armaron por la afición del Deportivo Independiente Medellín invadiendo el campo de juego y poniendo en riesgo a todo el Atanasio Girardot.

Niños corriendo junto con sus familias, personas de una edad mayor intentando salvarse de personas que atendieron al estadio solo para dañar la fiesta futbolera con vandalismo y con violencia. Hubo hasta personas apuñaladas en una plaza de Colombia que habitualmente se vive en paz.

La DIMAYOR tendrá que imponer sanciones para el Deportivo Independiente Medellín, para los hinchas que estuvieron en esos desmanes y para el Estadio Atanasio Girardot, seguramente con la reducción del aforo como lo sucedido el año pasado con el América de Cali. Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín también tomó postura a la situación.

‘FICO’ GUTIÉRREZ SENTENCIÓ QUE HABRÁ CONSECUENCIAS

El alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez siempre ha demostrado su pasión por el fútbol y sus intentos por llevar la fiesta de la disciplina de una manera pacífica. Siempre que hay un clásico en el Atanasio, busca la manera para unir a las dos aficiones.

En una final se le fue la cosa de las manos y lo que pretendía ser algo pacífico, terminó siendo una batalla campal. ‘Fico’ afirmó en sus redes sociales que, “no son hinchas. Se comportan como criminales. No voy a describir lo sucedido. Las imágenes son muy claras. Una inmensa mayoría de ambas hinchadas que disfrutan del fútbol en paz vs un grupo de desadaptados que solo buscan generar violencia.

Tendrán consecuencias. Aquí no hay excusas ni colores que valgan. El que fue al estadio a agredir, a destruir o a generar miedo, responde ante la ley. No vamos a permitir que unos pocos dañen lo que es de todos. Durante años hemos sido referentes de fútbol en paz en el país y en toda Latinoamérica. Nos hemos sentido orgullosos de poder celebrar el fútbol como lo que es (o debería ser): una fiesta. Qué decepción. Estoy al frente de la situación”.









Bajo ese panorama, los dos equipos antioqueños esperarán qué decisiones tomarán por parte de la DIMAYOR y la alcaldía de Medellín con Federico Gutiérrez que quiere llegar hasta las últimas consecuencias para los involucrados en dañar esta fiesta futbolera.

Esta situación podría cambiar lo que se ha visto en anteriores años con los hinchas de Atlético Nacional y del Deportivo Independiente Medellín compartiendo en paz en los anteriores clásicos antioqueños. La DIMAYOR y Federico Gutiérrez tendrán que sacar a la luz las sanciones y consecuencias que puedan tener los clubes.

¿HABÍA SEGURIDAD EN EL PARTIDO?

Horas antes de que empezara el partido en el Atanasio Girardot, Federico Gutiérrez escribió en sus redes sociales que estaba todo listo para vivir la fiesta grande de una final con dos clubes antioqueños esperando por la paz y por la seguridad total durante los 90 minutos.

La seguridad no pudo detener a quienes infringieron todas las normas para crear un escenario que se transformó en una batalla campal, “estamos listos para la final del clásico paisa entre Nacional y Medellín. Con acompañamiento de la Policía Nacional, gestores y promotores de convivencia, garantizamos orden, seguridad y disfrute antes, durante y después del partido. Que sea una fiesta en paz”, fue el mensaje del alcalde antes de que iniciara el partido.