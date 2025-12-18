Pereira no sale de la crisis: confirman siete bajas para el 2026

Para nadie es un secreto que el 2025 no ha sido el ideal para el Deportivo Pereira, que, más allá de no poder sellar la clasificación a los cuadrangulares, lo más importante es poder salvar a la institución. Los pereiranos están tocando fondo después de que saliera a la luz la crisis administrativa y financiera en cabeza del presidente y máximo accionista, Álvaro López.

Le deben varios meses de salarios a los jugadores y a funcionarios del Pereira. Tuvieron que jugar los últimos partidos con el equipo Sub-20, Rafael Dudamel dejó al club prematuramente y Carlos Darwin Quintero lo siguió firmando contrato con Millonarios.

Además de estas salidas iniciales, llegó la peor noticia por parte del Ministerio del Deporte que anunció la suspensión parcial del reconocimiento deportivo del cuadro pereirano. Les dieron unos días para pagar todas las deudas que tienen, y si no se cumple en ese tiempo, el club desaparecería como lo sucedido con el Cúcuta.

En medio de la crisis y de la posible desaparición del Deportivo Pereira, el club apareció en las redes sociales confirmando las primeras bajas para el siguiente año. Podrían ser más y hasta podría ser todo un equipo completo si no terminan poniéndose al día.

LAS SIETE BAJAS EN MEDIO DE LA CRISIS

Por medio de un comunicado en la cuenta oficial de X, el Deportivo Pereira anunció las ausencias que tendrá en el 2026, entre ellas, nombran a Carlos Darwin Quintero que ya había firmado su respectivo contrato con Millonarios hace algunos días. No lo habían oficializado hasta el jueves 18 de diciembre.

En el comunicado avisaron que, “el Deportivo Pereira F.C. S.A. informa a los medios de comunicación, hinchada y público en general que los siguientes jugadores no continuarán en nuestra institución por terminación de contrato en el mes de diciembre de 2025:









Carlos Darwin Quintero Villalba

José David Moya Rojas

Jhon Edinson Largacha Núñez

Yesus Segundo Cabrera Ramírez

Luis Felipe Mosquera Paredes

Kelvin David Osorio Antury

Adrián Estacio Peña

Les agradecemos por su tiempo en el Equipo Matecaña y les deseamos éxitos en su carrera deportiva”, anunció el cuadro pereirano para el 2026. Seguramente habrá más salidas en un club que tiene su futuro incierto en el siguiente año por la suspensión de su reconocimiento deportivo.

¿QUÉ PASARÁ CON SALVADOR ICHAZO?

Uno de los jugadores que más ha dado de qué hablar es el uruguayo Salvador Ichazo que, así como la mayoría de jugadores tiene futuro incierto. Suena para reforzar al Medellín tras la salida de Washington Aguerre, pero en otras versiones se ha podido saber que Ichazo estaría firme con seguir dentro de la institución, siempre y cuando se resuelva todo.

Pereira no se rinde con la posibilidad de salvar su reconocimiento deportivo. Bajo ese panorama, Salvador Ichazo, que está cómodo en el club pereirano y en la ciudad. El uruguayo aseguró el anhelo de querer quedarse dentro de la institución, pero seguramente dependerá de la crisis.