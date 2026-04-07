Águilas dio un picotazo a Leonel y a Bucaramanga: victoria que los impulsa a los ocho

Poco a poco, la Liga BetPlay 2026-I se va poniendo al día a la espera de definir la suerte de los ocho clasificados para los Play-Offs. Por partido pendiente de la séptima fecha, Águilas Doradas y Atlético Bucaramanga se midieron en el Estadio Cincuentenario de la ciudad de Medellín.

Este partido no se pudo jugar en la fecha establecida, dado que el Estadio Cincuentenario tenía un evento musical que no permitió el desarrollo del compromiso. Ahora, con realidades similares para ambas escuadras, todo terminó en una victoria de Águilas Doradas.

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Y es que, Atlético Bucaramanga ha perdido chances enormes de meterse en el selecto grupo de los ocho primeros de la clasificación para poder entrar en los Play-Offs de la Liga BetPlay. La victoria los volvía a meter. Por su parte, Águilas Doradas también necesitaba un resultado de tres puntos para poder entrar en esa discusión.

VICTORIA POR LA MÍNIMA DE ÁGUILAS DORADAS EN EL PRIMER TIEMPO

Desde que iniciaron los primeros 45 minutos, Águilas Doradas tuvo la intención de ir hacia adelante y de marcar un gol tempranero. No fue sino hasta los diez minutos que llegó la primera oportunidad para los dirigidos por Juan David Niño con un remate del goleador Jorge Rivaldo que pasó por un costado.

Esa intención de romper los ceros le dio aire a Águilas que abrió el marcador sobre los 13 minutos con un centro de Andrés Ricaurte desde la esquina y Joaquín Varela cabeceó al fondo. Hubo mucha fricción y poco fútbol después de la apertura en el marcador hasta que Bucaramanga intentó cambiar la tónica del compromiso.

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Fue a los 30 minutos que Juan Camilo Mosquera sacó un disparo que pegó en la malla exterior. Una seguidilla de llegadas con un remate de Jhon Fredy Salazar que salvó Andrés Salazar, y luego, a los 32, un latigazo de Carlos de las Salas que se fue desviado.

Sobre el final de la primera parte, Kevin Londoño tuvo el empate con un disparo que se fue lentamente a las manos de Andrés Salazar. Infortunadamente para el cuadro bumangués se fueron al descanso.

PICOTAZO DE ÁGUILAS PARA ASCENDER A LA TABLA DE LOS OCHO

En el segundo tiempo, Bucaramanga salió con la ambición de romper el arco de Águilas Doradas haciendo honor a lo que se había visto en los últimos minutos de la primera parte cuando tocaron la puerta de Andrés Salazar en varias oportunidades.

De hecho, sobre los 51 minutos un centro raso de Kevin Londoño encontró el fallo de Joaquín Varela en el despeje dejando pasar la pelota para la llegada de Luciano Pons que no falló con un remate al fondo. Bucaramanga intentó llevarse la victoria con envíos al área que la zaga defensiva despejó incansablemente.

Águilas Doradas volvió a ponerse arriba en el marcador con un tiro libre de Jean Pineda que soltó Luis Erney Vásquez y Jorge Rivaldo la empujó. Sin embargo, fue fuera de juego. Cuando Bucaramanga ponía en problemas a la zaga defensiva de los antioqueños, llegó el agónico tanto.

Sobre los 88 minutos del partido, un centro de Fabián Charales sobró a la zaga defensiva conformada por José García y Aldair Gutiérrez y Javier Mena de primera sacó una volea imposible para Luis Erney Vásquez. Victoria fundamental para las aspiraciones doradas.

¿QUÉ VIENE PARA ÁGUILAS DORADAS Y BUCARAMANGA EN LIGA BETPLAY?

Con este resultado, Águilas Doradas se puso al día con el calendario. Un picotazo que lo asciende a la tabla de los ocho dejando atrás a Internacional de Bogotá y a Millonarios que quedó décimo cuando antes estaba un poco más cerca del selecto grupo de clasificados. En la próxima fecha recibirá al Junior de Barranquilla.

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Por su parte, Bucaramanga sigue con 19 puntos, a solo tres de Águilas Doradas que ahora tomó el octavo puesto. Se siguen complicando al perder unidades importantes para estar dentro de los ocho primeros. En la siguiente jornada recibirán al Boyacá Chicó.