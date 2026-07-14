Águilas Doradas confirmó fichajes internacionales: un paraguayo y un ecuatoriano firmaron

Solo quedan 11 días para que arranque el segundo semestre de la Liga BetPlay 2026 y los diferentes clubes empiezan a armar sus respectivas plantillas con el mercado de fichajes abierto y con la necesidad de confirmar flamantes incorporaciones.

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Uno de esos clubes es Águilas Doradas que ya empieza a moverse con Flavio Robatto como director técnico tras la salida de Juan David Niño. El argentino salió de diferentes jugadores como Jorge Obregón, Iván Arboleda, Bryan Urueña, Cristian Cañozales, Hernán Lopes, Joaquín Varela y Diego Hernández.

Águilas Doradas busca armarse de la mejor manera para pelear por la clasificación para los cuadrangulares semifinales. El cuadro antioqueño confirmó en las últimas horas a dos jugadores extranjeros para competir en el segundo semestre. De hecho, uno de ellos hizo parte de selecciones juveniles de Paraguay.

LOS DOS FICHAJES INTERNACIONALES DE ÁGUILAS DORADAS PARA EL 2026-II

Este lunes 13 de julio, Águilas Doradas dio a conocer los fichajes de dos jugadores internacionales. Por un lado, está Jhon Ontaneda, defensor central ecuatoriano de 30 años que viene procedente del Aucas y que también tuvo paso reciente por el Gualaceo.

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El club dorado dio a conocer por medio de una publicación que Jhon Ontaneda firmó contrato con la institución para el segundo semestre de la Liga BetPlay 2026. “Firmeza para nuestra defensa. Jhon Ontaneda ya viste nuestros colores”, fue el mensaje de la institución antioqueña.

Además del defensor central ecuatoriano, Águilas Doradas también hizo oficial la llegada de Junior Noguera, volante y mediapunta paraguayo que tiene 24 años y pasó por Cerro Porteño y recientemente en el 2 de Mayo de Paraguay. También hizo parte de las selecciones paraguayas Sub-17 y Sub-18.

Por su parte, el jugador paraguayo fue presentado de la siguiente manera, “talento y desequilibrio para nuestro ataque. Junior Noguera ya está listo para defender nuestros colores”. Águilas espera llegar lejos en el segundo semestre y sellar la clasificación con estos dos fichajes internacionales.

LOS OTROS FICHAJES DE ÁGUILAS DORADAS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE

Aparte de Junior Noguera y de Jhon Ontaneda, Águilas Doradas también ha confirmado los fichajes de Tomás Blandón, quien fue ascendido al primer equipo. También la cuota de veteranía con Andrés Mosquera Guardia que salió del América de Cali.

Confirmaron el regreso del delantero Antony Vásquez que jugó en Bolivia con el Blooming como su último equipo. El atacante regresará a la institución antioqueña para ser la cuota en la ofensiva tras jugar la Copa Sudamericana con el conjunto boliviano.

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Por último, dieron la noticia de la contratación de Iván Rojas, volante de primera línea que jugó en Once Caldas el anterior semestre. Con estos seis fichajes, el cuadro antioqueño espera firmar un buen torneo que arrancará enfrentando a Independiente Santa Fe en condición de local en el Estadio Cincuentenario.

Águilas Doradas está a mínimos detalles de confirmar a Jorge Soto como su nuevo guardián del arco después de la salida del pereirano del América de Cali. Once Caldas también pretendió a Soto, pero todo parece indicar que llegará a Antioquia para tomar el lugar que dejó Iván Arboleda.