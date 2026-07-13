Nacional se olvidó de Stefan Medina y ficharía central que juega en la liga japonesa

A falta de once días para que arranque la Liga BetPlay 2026-II, Atlético Nacional se sigue preparando con la dirección técnica de Lucas González que tomará por primera vez las riendas de la institución antioqueña tras haber entrenado a las divisiones menores entre el 2021 y 2022.

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Uno de los fichajes que ha venido buscando desde hace rato Nacional es nada más ni nada menos que el de Stefan Medina. El defensor central de Rayados no ha podido llegar a la institución por varios motivos, entre ellos, que no ha habido acuerdos entre las partes para definir la llegada del zaguero por tener contrato con el club de la Liga MX o por el alto precio.

En esta ocasión, por trabas contractuales, Stefan Medina no va a llegar a Nacional y los directivos, junto con Lucas González están pensando en soluciones. De hecho, Lucas ya tendría el reemplazo de Stefan y sería un viejo conocido para el entrenador bogotano.

JEISSON QUIÑONES INTERESA EN ATLÉTICO NACIONAL

Uno de los capitanes del Águilas Doradas que dirigió Lucas González era Jeisson Quiñones. Seguro con el balón en los pies y garantía en el juego aéreo. El defensor central fue vendido a comienzos del 2025 al Yokohama de Japón y cuenta todavía con año y medio de contrato.

De acuerdo con información de Mauricio Agudelo, periodista de Win Sports, no será fácil por ese detalle del contrato que todavía tiene con el Yokohama. Esto hará que la negociación sea difícil. El defensor quiere regresar a Colombia.

Por esta razón, y por la seguridad que da el zaguero central, Nacional estaría muy interesado en contratar al defensor para este segundo semestre del 2026. Si logran contratarlo, sin duda alguna, el cuadro antioqueño daría un golpe con uno de los jugadores más experimentados en la parte de atrás con mucha fortaleza tanto para salir jugando como para ganar balones aéreos.

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Stefan Medina parece ya ser un jugador ‘olvidado’ por los detalles contractuales que tiene con Rayados de Monterrey y ahora, en el andar del cuadro antioqueño está buscar a Jeisson Quiñones como el reemplazo de Stefan en el plan del mercado que se han trazado.

LOS TRES PRIMEROS FICHAJES DE ATLÉTICO NACIONAL

Con Lucas González al frente, Nacional espera mantener la base del primer semestre. Ya hay bajas como la de Harlen Castillo que jugará en Argentina, David Ospina, y Kevin Cataño podría irse también. Llegará Franco Armani, que todavía no ha sido oficializado, pero ya se despidió de River Plate como el gran fichaje en la portería.

Sin embargo, aparte de Franco, Luis Marquínez regresa tras cumplir con su préstamo con el Deportes Tolima trabajando con Lucas González y ya entrena con Nacional. Además de Marquínez, el club cuenta con otros dos regresos de futbolistas que cumplieron con las cesiones.

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Kevin Parra terminó la cesión con Internacional de Bogotá y ya entrena con Nacional. Aunque podía haber una venta del volante, el plan de Lucas González es mantener al mediocampista. Por su parte, Yeicar Perlaza también acabó su préstamo en Independiente Santa Fe y hará parte de los 25 cupos.

Nacional también renovó el contrato de Edwin Cardona, pese a una oferta de Universitario de Deportes de Perú. Además, el club antioqueño también estaría pensando en contratar a Jesús Rivas procedente del Junior de Barranquilla.