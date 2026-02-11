Alejandro Restrepo respondió a la confianza: "Es poner los pies sobre la tierra"

Tras cinco fechas sin victorias, el Deportivo Independiente Medellín logró recuperar la confianza y revivir en la Liga BetPlay 2026-I. Los dirigidos por un Alejandro Restrepo ratificado, pese al mal momento del club lograron dar el golpe a un Cúcuta Deportivo que no reacciona en el General Santander.

Didier Moreno logró romper los ceros de manera prematura para que Medellín empezara a celebrar una posible victoria en el campeonato. La primera parte dejó a Cúcuta con diez jugadores por la expulsión de Jonathan Agudelo, y, pese a esto, igualaron el marcador con anotación de Léider Berdugo desde el punto penal.

En el complemento, Medellín sacó la casta para desempatar el compromiso con las anotaciones seguidas de Alexis Serna sobre los 54 minutos y tres minutos después, Jhon Montaño inventó una jugada personal para sacar un remate sin posibilidad para Federico Abadía.

Alejandro Restrepo sonríe, pero guarda la calma para lo que viene en los próximos retos, teniendo en cuenta que el objetivo principal es la Copa Libertadores. Con esta primera victoria, el ‘Poderoso’ es decimoquinto con cinco unidades y poco a poco va reaccionando.

SENSACIONES DE ALEJANDRO RESTREPO TRAS LA PRIMERA VICTORIA

En la rueda de prensa posterior a la victoria del Medellín, Alejandro Restrepo admitió estar tranquilo con el resultado, con su primera victoria, “creo que cae bien, el equipo ha tenido partidos en los que ha generado las ocasiones que generó hoy, especialmente en Bogotá la semana pasada con un partido donde merecimos haber ganado, a veces te vas con esa frustración de que mereciste y no o puedes lograr.

Es un partido en el que estábamos arriba, se generó la situación de la roja, el penal, mucha confusión, pero me deja contento que el equipo salió muy tranquilo en el segundo tiempo, intentó anotar con el juego de posesión y vinieron los goles en las siguientes jugadas. Cúcuta nos hizo trabajar, pero es una victoria muy importante para nosotros”.

Posteriormente, analizó las claves para sacar adelante el resultado, “iba a ser un partido de detalles, seguramente quien defendiera bien el arco se iba a poder llevar el partido. Hasta el gol de ellos, el equipo estaba compacto en defensa, haciendo un bloque medio denso que no permitía que ellos progresaran. Recuerdo una de Arizalas muy clara sobre todo cuando perdíamos la pelota. Había que controlarlo con la posesión, cuando no la tuviéramos era ser agresivos y creo que logramos recuperar varios balones. En el segundo tiempo pensamos en ir a buscar el partido y se jugó un partido completamente distinto”.

Esa tranquilidad de haber sumado los primeros puntos, “cuando no consigues victorias y eso se demuestra con los partidos que hemos tenido que jugar es normal que algunos jugadores van perdiendo confianza y creo que el equipo entró confiado en que podíamos hacer un buen partido. Entraron confiados en volver a esencia nuestra de recuperar la idea, de ser sólidos defensivamente y darle trámite al partido, el gol podía llegar.

Me deja algo contento y es que es un grupo completo el que juega, que entre Alexis (Serna) con esa personalidad, que entre Gerónimo Mancilla que es un chico de 17 años con la personalidad que entró a buscar sus opciones, y todos los que entraron entregándose completos por el grupo. Compitiendo así todos juntos y unidos es la manera de conseguir victorias como estas que nos van a acercar a los ocho y a soñar con presentaciones que ya hemos hecho antes”.

“TENER LOS PIES SOBRE LA TIERRA”; ALEJANDRO RESTREPO TRAS LA VICTORIA

Los directivos le han brindado la total confianza para seguir con el proceso. Alejandro lo describió como, “la tranquilidad la debemos ir logrando partido a partido, lo importante es juntarnos como equipo. Tenemos otro partido el sábado para ir sumando en la Liga y viendo ahí esa Copa Libertadores contra un rival que nos va a exigir.

Debemos ser muy inteligentes como cuerpo técnico en tomar buenas decisiones, de cómo llegamos a esos partidos y creo que teniendo jugadores que entiendan la responsabilidad que tienen, que demuestren por qué han llegado acá, tenemos la capacidad de representar bien al país”.

Sin embargo, dejó claro que, pese a la tranquilidad, no han ganado nada, “ahora más que nunca hay que tener los pies en la tierra. Seguimos en una posición en la que no queremos estar, queremos estar peleando arriba, por clasificar a los ocho. Viene un partido importante para ponernos con un mejor puntaje y ojalá pensar en el martes. No tenemos más tiempo que recuperarnos bien, los que no han jugado que se entrenen para competir porque en esta seguidilla seguramente les va a tocar”.