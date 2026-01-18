Logo Deportes RCN Vertical
Ministerio del Deporte

Ministerio del Deporte alcanzó su mayor nivel de ejecución en tres años

El Ministerio del Deporte tuvo un resultado de ejecución alto a comparación de los últimos años.
Daniel Chalela Ambrad
Partido de voleibol
Partido de voleibol // Foto cortesía del Ministerio del Deporte

El Ministerio del Deporte cerró la vigencia 2025 con una ejecución presupuestal del 98,51 %, resultado de una gestión financiera responsable que permitió garantizar el acceso al deporte, la recreación y la actividad física a los colombianos en todo el territorio nacional y a lo largo de su ciclo de vida.

De acuerdo con el balance realizado con corte al 31 de diciembre de 2025, la entidad contó con una asignación vigente de $449.600.696.578, de los cuales comprometió $447.386.473.574,08 mediante contratos y actos administrativos, reflejando una adecuada planeación y uso eficiente de los recursos públicos.

Este resultado se consolida como el más alto nivel de ejecución de los últimos tres años. En 2023, el Ministerio administró un presupuesto de $949.116.750.815 y alcanzó una ejecución del 73,6 %. Para 2024, con una asignación de $1.058.666.759.556, la ejecución llegó al 93,7 %. En comparación, durante 2025, pese a contar con un presupuesto menor, la ejecución ascendió al 98,5 %.

En cuanto al componente de inversión, se dispuso de recursos por $400.000.000.000, de los cuales se comprometió el 99,12 %, equivalente a $396.462.760.838,69, fortaleciendo la implementación de programas y proyectos en las regiones.

El trabajo en equipo fue fundamental para cumplir con los compromisos del Gobierno Nacional, llevando el deporte a todos los rincones de Colombia, especialmente a la población más vulnerable. La articulación con el comité olímpico, paralímpico y sordolímpico permitió alcanzar grandes resultados para nuestros deportistas", destacó la ministra Patricia Duque Cruz.

Gracias a esta ejecución, el Ministerio del Deporte logró ampliar la oferta institucional en todo el país, promoviendo el acceso y disfrute del deporte, la recreación y la actividad física. Los resultados evidencian una gestión enfocada en el cumplimiento de los compromisos adquiridos y en la garantía de condiciones de dignidad para las personas en los distintos territorios.

Esta nota se hizo con apoyo de la Inteligencia Artificial. Fue revisada y editada por Daniel Chalela, redactor de Deportes RCN.

