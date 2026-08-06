Este miércoles 5 de agosto, en entrevista con Telemedellín, habló Alexis Henríquez, quien actualmente se desempeña como asistente técnico de Lucas Fidolo González Vélez en Atlético Nacional de Medellín, uno de los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano.



En uno de los apartados de la charla, el mismo exjugador del conjunto verdolaga fue cuestionado sobre el futuro del talentoso mediocampista ofensivo Juan Manuel Rengifo. En los últimos días, se ha venido mencionando que el jugador de 21 años podría salir en los próximos días de la institución.

Henríquez se pronunció

Alexis Henríquez, sin rodeos, reconoció que por el jugador sí han llegado ofertas en este mercado de fichajes. A su vez, señaló que, por el momento, sigue perteneciendo a Atlético Nacional de Medellín. Dejó claro también que, sea cual sea la decisión final, espera lo mejor para el jugador que se proyecta para ser llamado a la Selección Colombia de Mayores.



“Rengifo, desde que nosotros llegamos, es el jugador que más ofertas ha tenido, es el jugador que quieren todos. Pero hoy pertenece a Nacional, hoy está con nosotros. Es un jugador que conocemos muy bien. Yo lo conozco desde muy niño, Lucas, ni se diga”, manifestó el también exjugador de Once Caldas de Manizales.

¿Rengifo se va o se queda?

“Es un jugadorazo, tiene muy buenas condiciones. Que sea lo mejor para él, por el club, pero mientras esté con nosotros hay que aprovecharlo al máximo. Hoy está con nosotros. No se ha dicho nada si se va, pero está con nosotros y hay que aprovecharlo”, añadió el hoy asistente técnico, sin rodeos.

Los próximos días o semanas serán más que importantes para conocer si Juan Manuel Rengifo se irá o se quedará en Atlético Nacional. Todo puede pasar y en mercados de fichajes de otros países el libro no está cercano a cerrarse. Se desconoce la cifra que el conjunto verdolaga pide por el jugador.

La idea verdolaga

El exjugador, en la misma entrevista, habló sobre la idea del cuerpo técnico. “Esa es nuestra idea, ser un equipo propositivo, pero también falta mucho para llegar al 100 % de lo que queremos como cuerpo técnico”, dijo. También hizo referencia al quedar mal parados atrás. “Somos conscientes de que con muchos jugadores creando ocasiones de gol vamos a quedar con pocos atrás, entonces trabajamos eso”, manifestó.



Alexis Henríquez lleva un buen tiempo trabajando de la mano de Lucas Fidolo González. El exjugador, como bien se sabe, se coronó como campeón con el club de la Copa Libertadores de América del año 2016. Alexis es uno de los más ganadores en la historia de Nacional.



